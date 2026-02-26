Súlyos büntetésre számíthat a kínaiakhoz szegődött amerikai pilóta

Letartóztatták az amerikai légierő egyik korábbi pilótáját, mivel azzal vádolják, hogy illegálisan képzett ki kínai katonákat – írja a hvg.hu az amerikai igazságügyi minisztérium közleményét ismertetve.

A volt pilótát azt követően tartóztatták le, hogy visszatért az Egyesült Államokba Kínából, ahol 2023 decembere óta tartózkodott. A hatóságok szerint az eset komoly nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, lévén amerikai harci repülőgépekről és katonai szakértelemről van szó. A 65 éves Gerald Brown ellen az a vád, hogy

összeesküvésben vett részt, melynek célja, hogy a kínai légierő pilótáinak harcirepülőgép-kiképzést nyújtson.

Ehhez ugyanis engedélyre lett volna szüksége az amerikai külügyminisztériumtól. A hatóságok állítása szerint cselekedeteivel Brown megsértette azokat a szövetségi törvényeket, amelyek azt hivatottak megelőzni, hogy érzékeny védelmi információk külföldi ellenséghez jussanak.

A férfi 24 évet szolgált az amerikai légierőnél, és a hatóságok szerint ezalatt érzékeny egységeket irányított, amelyek nukleáris fegyverek szállítási rendszereiért feleltek, de harci küldetéseket is vezetett Brown, és vadászpilóta-oktatóként is tevékenykedett.

Az aktív szolgálatot követően teherszállító pilóta lett, később pedig az amerikai védelmi minisztérium szerződéses partnere lett, és pilótákat képzett fejlett vadászgépek kezelésére. A hatóságok szerint értékes ismeretei voltak a harci repülőgépek és a fegyverrendszerek terén, ami különösen aggasztóvá teszi az állítólagos cselekményeit. Ha elítélik, súlyos büntetésre számíthat.