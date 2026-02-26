ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.33
usd:
319.24
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierő egyik pilótája repülés közben.
Nyitókép: Getty Images/Stocktrek Images

Súlyos büntetésre számíthat a kínaiakhoz szegődött amerikai pilóta

Infostart

24 évet szolgált az amerikai légierőnél az a Gerald Brown, aki az aktív szolgálata után még oktató is volt. 2023-ban Kínába ment, hogy ott helyi pilótákat képezzen ki.

Letartóztatták az amerikai légierő egyik korábbi pilótáját, mivel azzal vádolják, hogy illegálisan képzett ki kínai katonákat – írja a hvg.hu az amerikai igazságügyi minisztérium közleményét ismertetve.

A volt pilótát azt követően tartóztatták le, hogy visszatért az Egyesült Államokba Kínából, ahol 2023 decembere óta tartózkodott. A hatóságok szerint az eset komoly nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, lévén amerikai harci repülőgépekről és katonai szakértelemről van szó. A 65 éves Gerald Brown ellen az a vád, hogy

összeesküvésben vett részt, melynek célja, hogy a kínai légierő pilótáinak harcirepülőgép-kiképzést nyújtson.

Ehhez ugyanis engedélyre lett volna szüksége az amerikai külügyminisztériumtól. A hatóságok állítása szerint cselekedeteivel Brown megsértette azokat a szövetségi törvényeket, amelyek azt hivatottak megelőzni, hogy érzékeny védelmi információk külföldi ellenséghez jussanak.

A férfi 24 évet szolgált az amerikai légierőnél, és a hatóságok szerint ezalatt érzékeny egységeket irányított, amelyek nukleáris fegyverek szállítási rendszereiért feleltek, de harci küldetéseket is vezetett Brown, és vadászpilóta-oktatóként is tevékenykedett.

Az aktív szolgálatot követően teherszállító pilóta lett, később pedig az amerikai védelmi minisztérium szerződéses partnere lett, és pilótákat képzett fejlett vadászgépek kezelésére. A hatóságok szerint értékes ismeretei voltak a harci repülőgépek és a fegyverrendszerek terén, ami különösen aggasztóvá teszi az állítólagos cselekményeit. Ha elítélik, súlyos büntetésre számíthat.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos büntetésre számíthat a kínaiakhoz szegődött amerikai pilóta

kína

pilóta

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

A Mol-csoport szerint időhúzás történik, ezért felszólították a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Miután a magyar vállalat szerint – az EU-s és amerikai szankciók alapján – a horvát vezeték-üzemeltető erre köteles, legkésőbb február 27-ig várják az egyenes választ, elutasítás esetén pedig az Európai Bizottsághoz fordulhat, kártérítést indítva.
 

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást és zsarolni próbálnak

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nekimentek az Apple-nek a részvényesek, ellenlépést tesz a mobilgyártó

Nekimentek az Apple-nek a részvényesek, ellenlépést tesz a mobilgyártó

Az Apple a szövetségi bírósághoz fordult, hogy utasítsa el azt a csoportos keresetet, amely szerint a vállalat két rendben is megtévesztette befektetőit. A részvényesek azt állítják, hogy a cég egyrészt eltúlozta a Siri hangasszisztens mesterségesintelligencia-képességeit, másrészt csupán a látszatát keltette annak, hogy betartja az App Store jutalékfizetési szabályaira vonatkozó bírósági végzést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan a következő kapuslegenda? Mindenki szerint nagy kapust igazolt a United

Megvan a következő kapuslegenda? Mindenki szerint nagy kapust igazolt a United

A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton to testify she 'had no idea' of Epstein crimes and calls for Trump to be questioned

Hillary Clinton to testify she 'had no idea' of Epstein crimes and calls for Trump to be questioned

Lawmakers are hearing from former US Secretary of State Hillary Clinton, who was called to give testimony on the late convicted sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 18:04
588 millárd dollár körülire teszik a háborús károkat Ukrajnában
2026. február 26. 17:40
Kína 120 Airbus repülőgépet rendelne Németországtól
×
×