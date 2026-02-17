Csak az EU-ban járó e-autókra járna pénz – a nap hírei

Halaszthatatlannak nevezte a bankrendszer konszolidációját a nemzetgazdasági miniszter, mert szerinte a bankok még mindig túl sokan vannak és túl drágák. Nagy Márton Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott: csak öt nagybank maradhat. A tárcavezető egy évekre lebontott kimutatást is csatolt, de azt nem közölte, hogy, melyik öt bank megmaradására gondolt. Az MNB 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg 7 nagybank működik Magyarországon, az OTP, az MBH, a K&H, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen és a CIB.

Egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban a budapesti pszichiáterek március 31-i hatállyal. A Magyar Orvosi Kamara közleménye szerint, a budapesti pszichiáterek az országos intézet munkatársaihoz csatlakoznak. A szervezet szerint így az ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában nem lesz fenntartható, vagy csak olyan feltételek mellett, amelyek a szakemberek tömeges felmondásához fognak vezetni. A kamara hangsúlyozza: a budapesti kórházak pszichiáterei a múlt héten jelezték az ágazatvezetés felé, hogy a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességének fenntartása sürgős beavatkozást igényel.

Segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-akkugyár dolgozóinak támogatására a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A segélyvonalon név nélkül tehetnek bejelentést a dolgozók, illetve jelentkezhetnek, ha segítségre van szükségük. Az érdekképviselet közleménye szerint mivel a gyár nem igazolta vissza a petíciójuk átadására megjelölt időpontot, ezért saját kezükbe vették a dolgozók tájékoztatását.

Összesen 1393 ingatlant ürítettek ki tavaly a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nyilvántartása szerint. Ez némileg kevesebb az egy évvel korábbinál, 2024-ben 1643 esetben intézkedtek az önálló bírósági végrehajtók. A 24.hu a köztestülettől kikért adatok alapján azt írja: a legtöbb kilakoltatás a lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás miatt történt.

A lovarda épületének átadásával lezárult a Gyulai Várfürdő teljes, hárommilliárd forint értékű felújítása – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az elmúlt évek fejlesztései nyomán egyre szebb arcát mutatja, és egyre nagyobb mértékben járul hozzá a magyar gazdaság erősödéséhez.

Lesz békemenet és nemzeti menet is március 15-én. Csizmadia László, a Fideszt támogató CÖF-CÖKA alapító elnöke az mondta, minden eddiginél nagyobb békemenetet szerveznek a háború ellen. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke is bejelentette, hogy ismét Nemzeti Menetet hirdet. Közösségi oldalán azt írta: a nemzeti ünnepet és a rendszerváltáshoz vezető kétéves utat az eddigi legnagyobb Nemzeti Menettel koronázzák meg Budapesten.

Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a Fidesz frakcióvezetője. A javaslat szerint Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a négy éve kitört orosz-ukrán háborúból, és mindent megtegyen a békéért, ezért Magyarország nem küldhet pénzt és fegyvereket Ukrajnába, ugyanakkor támogat minden béketörekvést amely a háború lezárását szolgálják. Az indítvány felszólítja a kormányt arra is, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, és uniós tagságát se támogassa.

Az ukrán parlament alelnöke szerint legalább 60 napig tartó tűzszünetre lesz szükség ahhoz, hogy megtartsák a választásokat. Olekszandr Kornyijenko azt mondta, hogy a kijevi parlamentnek kell megoldania azt a kérdést is, hogy lehetséges-e választásokat tartani hadiállapot idején. Korábban a Financial Times ukrán és nyugati illetékesekre hivatkozva azt írta, hogy Ukrajna hozzákezdett az elnökválasztás előkészítéséhez, és egyidejűleg népszavazást is tartana az Oroszországgal megkötendő esetleges békemegállapodásról

Csak az uniós tagországokban gyártott elektromos autókra adna támogatást az Európai Bizottság jogszabálytervezete – értesült a Financial Times. A lap a britokába került tervezet alapján azt írja: a brüsszeli testület az erős kínai verseny miatt arra kötelezné az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártókat, hogy a járművekben használt alkatrészek legalább 70 százaléka az EU-ban készüljön.

Előrelépésről számolt be az iráni atomprogramról tartott genfi iráni-amerikai tárgyalások után Irán külügyminisztere. Abbász Aragcsi azt mondta, sikerült olyan vezérelvekben megegyezniük, amelyek mentén megkezdhetik a munkát a majdani végleges megállapodás szövegén.. Közben Irán részlegesen lezárta a stratégiai szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

Meghalt Jesse Jackson tiszteletes, afroamerikai polgárjogi aktivista. A baptista tiszteletes 84 éves volt. Jesse Jackson 1965-ben együtt vonult fel Martin Luther Kinggel, majd számos további polgárjogi tüntetést szervezett az Egyesült Államokban. Kétszer is indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, de annak megszerzéséig nem jutott el.

Medvét láttak Mogyoród külterületén. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket, gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba, a hulladékot zárt edényben tárolják, házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen.