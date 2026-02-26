Szemtanú tett súlyos állításokat a gödi szennyezésről, Gulyás Gergely: a hatóságok minden szabálytalanságot vizsgálnak

Magyar Péter, a Tisza elnöke Facebook-posztban tett közzé állításokat a gödi Samsung-gyár ügyében. Úgy fogalmazott, „elkezdjük a hatóságok és a kormány helyett feltárni és egymás után nyilvánosságra hozni azon rendkívül súlyos szabálytalanságokat, amelyek kormányzati hátszél nélkül nem maradhattak volna következmények nélkül.”

A videóban megszólal egy eltorzított hangú férfi, aki Magyar Péter szerint bizonyítani tudja, hogy

„a gödi akkumulátorgyárból rendszeresen külső, Pest-megyei helyszínekre elrejtették a veszélyes anyagokat a katasztrófavédelmi ellenőrzések elől, hogy papíron minden rendben legyen.

Erről dokumentumok, írásos bizonyítékok és egy szállítmányozó beszámolója is rendelkezésre állnak. A gödi gyárból évente több alkalommal is, akár 50 kamionnyi, esetenként akár több mint ezer tonnányi az emberi egészségre rendkívül veszélyes, rákkeltő, maró és tűzveszélyes anyagot vittek ki engedély nélküli külső raktárakba, csak hogy ne bukjanak le a hatósági vizsgálaton.”

Magyar Péter azt mondta a videóban, hogy holnap folytatják „a gödi üzemen belüli rendkívül súlyos szabálytalanságok feltárásával.”

Később egy újabb posztban közölte: petíciót indítanak az ügyben.

A csütörtök délelőtti Kormányinfón Gulyás Gergely kapott kérdést a gödi ügyről és Magyar Péter videójáról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: „voltak szabálytalanságok, amelyek miatt a Samsung gyárának jelentős bírságot kellett fizetnie”.

A kormány szerint a kivizsgálás a hatóságok feladata, külön bizottság felállítását nem tartják indokoltnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországon szigorú környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyeket be kell tartani.

A munkavédelmi szabályok ellenőrzése és az esetleges jogsértések kivizsgálása a munkavédelmi hatóságok feladata. Gulyás szerint a hatósági munkának nincs alternatívája. MInt fogalmazott, nem tud jobb szakembereket, mint akik a hatóságoknál dolgoznak, ezért felesleges a kormányhivatalokra kihegyezni a kérdést. Álláspontja szerint a hivatalok szakmai alapon, a politikától függetlenül végzik a munkájukat.