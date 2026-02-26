A tavalyi rekordév után a turizmus idén is növekedéssel kezdte az évet

Mindez pozitív meglepetés, előzetesen a hideg időjárás és a jelentős hóesés miatt visszafogott teljesítményre számítottak – mondta el Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség makroelemzési osztályának vezető elemzője az InfoRádióban..

Januárban egyébként a külföldi vendégek száma 6 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 4,4 százalékkal. Az Észak-Amerikából érkezők forgalma nőtt jelentős mértékben, valamint Európán belül Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból érkeztek többen.

Forrás: KSH

Kiemelte, hogy mindeközben a román vendégéjszakák száma jelentősen, 16 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától, itt a rosszabb jövedelmi helyzet látható.

A belföldi turizmus esetében bár visszafogottan, de növekedés volt tapasztalható, ezt jobban érinthette a kedvezőtlen időjárás. Ellensúlyozni tudta ennek a hatását viszont a jövedelmi helyzet javulása, így ezen a téren a forgalomban 4,6 százalékos, a vendégéjszakákat tekintve pedig 2,5 százalékos növekedés történt.

Januárban ismét Budapest és környékén volt érdemi növekedés a forgalomban,

ugyanakkor a növekedés mértékét nézve a Pécs-Villány térséget érdemes kiemelni. A Mátra-Bükk régió esetében is jelentősen emelkedett a forgalom. A Balaton területén a teljes vendégforgalmat nézve kismértékű, 2,8 százalékos emelkedés volt látható, a külföldi vendégek terén viszont 10 százalékos volt a növekedés. A téli Balaton, a részben befagyott tó inkább a külföldi vendégeket vonzotta – tette hozzá Molnár Dániel.

A következő hónapokban arra számítanak, hogy a turizmus továbbra is húzóágazat maradhat.

A külföldi vendégforgalom esetén hazánk turisztikai vonzóképessége, kedvező árfekvése továbbra is hajtóerőt jelenthet, a belföldi forgalom esetében pedig a jövedelmi helyzet javulása lehet a fő hajtóerő. A vezető elemző elmondta, hogy az idei évben jó eséllyel, kedvező adatok esetén akár az 50 milliót is meghaladhatja éves szinten a vendégéjszakák száma.