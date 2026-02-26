ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.83
usd:
318.59
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Gellért-hegyi Szabadság-szobor a megújuló Citadella sajtóbejárásán 2025. július 14-én. Átjárhatóbb lesz és több zöldfelülete lesz a megújuló Citadellának, amelyet 2026 tavaszán adnak át a látogatóknak.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A tavalyi rekordév után a turizmus idén is növekedéssel kezdte az évet

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

A tavalyi történelmi rekordév, 20 millió fogadott turista után idén januárban is kedvezően alakult a turisztikai forgalom, a vendégek száma 5,3 százalékkal, miközben az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nőtt.

Mindez pozitív meglepetés, előzetesen a hideg időjárás és a jelentős hóesés miatt visszafogott teljesítményre számítottak – mondta el Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség makroelemzési osztályának vezető elemzője az InfoRádióban..

Januárban egyébként a külföldi vendégek száma 6 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 4,4 százalékkal. Az Észak-Amerikából érkezők forgalma nőtt jelentős mértékben, valamint Európán belül Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból érkeztek többen.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Kiemelte, hogy mindeközben a román vendégéjszakák száma jelentősen, 16 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától, itt a rosszabb jövedelmi helyzet látható.

A belföldi turizmus esetében bár visszafogottan, de növekedés volt tapasztalható, ezt jobban érinthette a kedvezőtlen időjárás. Ellensúlyozni tudta ennek a hatását viszont a jövedelmi helyzet javulása, így ezen a téren a forgalomban 4,6 százalékos, a vendégéjszakákat tekintve pedig 2,5 százalékos növekedés történt.

Januárban ismét Budapest és környékén volt érdemi növekedés a forgalomban,

ugyanakkor a növekedés mértékét nézve a Pécs-Villány térséget érdemes kiemelni. A Mátra-Bükk régió esetében is jelentősen emelkedett a forgalom. A Balaton területén a teljes vendégforgalmat nézve kismértékű, 2,8 százalékos emelkedés volt látható, a külföldi vendégek terén viszont 10 százalékos volt a növekedés. A téli Balaton, a részben befagyott tó inkább a külföldi vendégeket vonzotta – tette hozzá Molnár Dániel.

A következő hónapokban arra számítanak, hogy a turizmus továbbra is húzóágazat maradhat.

A külföldi vendégforgalom esetén hazánk turisztikai vonzóképessége, kedvező árfekvése továbbra is hajtóerőt jelenthet, a belföldi forgalom esetében pedig a jövedelmi helyzet javulása lehet a fő hajtóerő. A vezető elemző elmondta, hogy az idei évben jó eséllyel, kedvező adatok esetén akár az 50 milliót is meghaladhatja éves szinten a vendégéjszakák száma.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    A tavalyi rekordév után a turizmus idén is növekedéssel kezdte az évet

turizmus

külföldiek

molnár dániel

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A nap folyamán másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba, és ezen az újabb találkozón is bebizonyosodott, hogy Kijev kizárólag politikai okok miatt nem indítja újra a kőolajszállítást - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
 

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Bóka János: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

Kellemes, szabadtéri programokhoz ideális időjárás vár ránk a hétvégén, ám a derült égbolt miatt jelentős napi hőingásra kell készülni. Bár csapadék nem várható és a nappalok tavasziasan alakulnak, a hajnalok továbbra is fagyosak maradnak - tudósított a The Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

The US lawmakers say a precedent has been set and President Donald Trump should now be called to give testimony to the committee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 20:33
Már a hazai vásárlók közel fele így rendel terméket
2026. február 26. 20:21
22 elismerést osztottak ki a tőkepiac legjobbjainak
×
×