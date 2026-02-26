Kigyulladt egy belvárosi vendéglátóhely, az ELTE egyik épületében

A VIII. kerületi, Rákóczi úti vendéglátóhelyen az elszívó gyulladt ki, majd kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket a fővárosi hivatásos tűzoltók oltottak el.

A vendéglátóhely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik. A Blikk szerint az ELTE Gazdaságtudományi Karának épületében működő kávézóról van szó.

A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat átvizsgálta az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el – közölték.