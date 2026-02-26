Egy békásmegyeri presszóban terítette az anyagot két díler – videó

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály nyomozásának adatai szerint két törzsvendég hosszabb ideje kábítószer-elosztóként használt egy presszó-szórakozóhelyet Budapest III. kerületében, a Hatvany Lajos utcában – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök február 17-én ütöttek rajta két feltételezett kereskedőn. A 44 éves K. Viktort akkor fogták el, amikor a kocsmából kilépve a kocsijához tartott, az 51 éves N. Attilára bent került bilincs, ahol egy vásárlójával szemben is intézkedtek a nyomozók.

Az elfogott férfiaknál, a helyszínen, valamint az elkövetők lakásainak átkutatása során a rendőrök több mint (bruttó) 100 gramm kokaint, 420 gramm marihuánát, valamint 9 doboz droggyanús tablettát foglaltak le. Az 500 adagot meghaladó kábítószer feketepiaci értéke elérheti a 6 millió forintot.

K. Viktort és N. Attilát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a békásmegyeri presszót február 25-én öt hét időtartamra bezáratta.

A rendőrség hivatalos YouTube-csatornáján videós összefoglalőt is közzétett az akcióról: