ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.83
usd:
318.59
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Egy békásmegyeri presszóban terítette az anyagot két díler – videó

Infostart

A rendőrség drogkereső kutyát is használt a helyszínen. Végül mintegy hatmillió forint értékű kábítószert foglaltak le az egyenruhások, a presszót pedig hetekre betárták.

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály nyomozásának adatai szerint két törzsvendég hosszabb ideje kábítószer-elosztóként használt egy presszó-szórakozóhelyet Budapest III. kerületében, a Hatvany Lajos utcában – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök február 17-én ütöttek rajta két feltételezett kereskedőn. A 44 éves K. Viktort akkor fogták el, amikor a kocsmából kilépve a kocsijához tartott, az 51 éves N. Attilára bent került bilincs, ahol egy vásárlójával szemben is intézkedtek a nyomozók.

Az elfogott férfiaknál, a helyszínen, valamint az elkövetők lakásainak átkutatása során a rendőrök több mint (bruttó) 100 gramm kokaint, 420 gramm marihuánát, valamint 9 doboz droggyanús tablettát foglaltak le. Az 500 adagot meghaladó kábítószer feketepiaci értéke elérheti a 6 millió forintot.

K. Viktort és N. Attilát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a békásmegyeri presszót február 25-én öt hét időtartamra bezáratta.

A rendőrség hivatalos YouTube-csatornáján videós összefoglalőt is közzétett az akcióról:

Kezdőlap    Bűnügyek    Egy békásmegyeri presszóban terítette az anyagot két díler – videó

budapest

rendőrség

marihuána

elfogás

békásmegyer

nyomozás

kábítószer

kokain

rajtaütés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A nap folyamán másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba, és ezen az újabb találkozón is bebizonyosodott, hogy Kijev kizárólag politikai okok miatt nem indítja újra a kőolajszállítást - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
 

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Bóka János: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

Kellemes, szabadtéri programokhoz ideális időjárás vár ránk a hétvégén, ám a derült égbolt miatt jelentős napi hőingásra kell készülni. Bár csapadék nem várható és a nappalok tavasziasan alakulnak, a hajnalok továbbra is fagyosak maradnak - tudósított a The Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

The US lawmakers say a precedent has been set and President Donald Trump should now be called to give testimony to the committee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 18:57
Kalapáccsal ölt a féltékeny férfi, fegyházban töltheti hátralévő éveit
2026. február 26. 17:52
Hosszú évek sérelmei után kést ragadott az addig példamutató életet élő óvónő
×
×