Kiderült, mikor ér Budapestre a Duna háromméteres árhulláma

Látványos vízszintemelkedés zajlik a Dunán, ami a vízgyűjtő területen az elmúlt héten hullott csapadéknak köszönhető – írja az agroinform.hu.

Az elmúlt héten a Duna teljes vízgyűjtő területén több helyen jelentős csapadék hullott. Ráadásul a hétvégén enyhébb levegő érkezett a térségbe, amely az alacsonyabban fekvő területeken gyors olvadást indított el. A mediterrán ciklonból származó vastagabb hótakaró így rövid idő alatt olvadni kezdett, ami plusz vízutánpótlást jelentett a folyónak.

A csapadék és az olvadás együttes hatására árhullám alakult ki a Dunán.

Mivel azonban az elmúlt időszakban kifejezetten alacsony vízállás jellemezte a folyót, az emelkedés nem éri el az árvízvédelmi készültséghez szükséges szinteket.

A szakemberek tájékoztatása szerint a magyarországi szakaszon 2,5–3 méteres vízszintnövekedés várható.

Budapesten a tetőzés péntekre valószínű, a vízállás megközelítheti az 500 centimétert. Ez jelentős emelkedés a korábbi értékekhez képest, ugyanakkor továbbra is a készültségi határ alatt marad.

A felsőbb szakaszokon már lezajlott a tetőzés.

Nagybajcsnál például kedden érte el a maximumát a vízszint, amely minimálisan elmaradt az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szinttől. Ez is jól mutatja, hogy bár a változás látványos, rendkívüli intézkedésekre egyelőre nincs szükség.