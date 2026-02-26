Újra színpadon az Illés az eredeti felállásban – nem akárhogyan

Az előadás az Illés 2001-es Népstadion-koncertjének háromdimenziós rekonstrukciója lesz. A produkció korszerű virtuális megjelenítési technológiával készül, és látványvilágában a nemzetközi digitális koncertformátumok színvonalát idézi – közölték a szervezők az MTI-vel.

A 25 évvel ezelőtti esten az Illés klasszikus felállásában – Illés Lajos (billentyűs hangszerek, ének), Szörényi Levente (ének, gitár), Bródy János (gitár, vokál), Szörényi Szabolcs (basszusgitár) és Pásztory Zoltán (dob) – lépett színpadra. A jövő tavaszi, Múlt a jövőben című nagyszabású produkció bejelentésén az együttes két élő tagja, Szörényi Levente és Bródy János is részt vett. A cél, hogy az ikonikus dalok a legmodernebb technológia segítségével új generációkhoz is eljussanak.

A szervezők hangsúlyozták:

nem hologramvetítésről van szó, hanem teljes egészében digitálisan létrehozott, háromdimenziós avatárokkal megvalósított koncertélményről,

hogy a lehető leghűebben rekonstruálják, hitelesen újraalkossák az eredeti előadás hangulatát és vizuális világát egy aréna méretű, zárt térben.

Az ötletgazda Rosta Mária, a Zikkurat Színpadi Ügynökség tulajdonosa, aki férje, az 2024-ben elhunyt Szörényi Szabolcs inspirációjára kezdte el a projekt előkészítését, hogy a legendás felállás még egyszer teljes formájában legyen átélhető a színpadon.

A tervek szerint a produkciót a 2027. áprilisi MVM Dome-beli estet követően országos turnéra viszik: Magyarország nagyvárosaiban, valamint határon túli helyszíneken is látható lesz az egyedülálló koncertélmény.

Az Illés a magyar könnyűzene történetének egyik legfontosabb zenekara. 1965 januárjától játszott az ismert felállásban, Szörényi Levente és Bródy János abban az évben nyáron kezdte írni közösen az első magyar nyelvű számokat a nógrádverőcei KISZ-táborban, ahol négy hónapon át minden este játszott a zenekar.

A csapat őse 1957-ben alakult, klasszikus korszakát 1965-től 1973-ig élte. Ekkor az Illés a Metro és az Omega mellett az ország legnépszerűbb zenekara volt. Az Illés 1981-ben újra fellépett, majd 1990-ben emlékezetes koncertet adott a Népstadionban, hat évvel később a Budapest Sportcsarnokban, 2001-ben – szintén a Népstadionban – a Metróval és az Omegával. Az utolsó fellépések 2005 augusztusában voltak, már Pásztory Zoltán halála után Csíkszeredában, valamint a Sziget fesztivál nulladik napján. Illés Lajos alapító 2007-ben hunyt el, Szörényi Szabolcs 2024-ben.

Legismertebb dalaik közé tartozik a Sárga rózsa; a Ne gondold; Az utcán; a Kislány, add a kezed; a Légy jó kicsit hozzám; a Különös lány; vagy a Ne sírjatok, lányok.