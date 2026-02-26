Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást és zsarolni próbálnak

„Az ukránok továbbra is blokkolják a kőolajszállítást Magyarország irányába, dacára annak, hogy a Barátság kőolajvezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas a szállítások újraindítására akár a mai napon is” – kezdte videós bejegyzését Szijjártó Péter, hozzátéve: „az ukránok zsarolják Magyarországot, és megpróbálják elérni, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat”.

A tárcavezető ezután közölte, hogy a csütörtöki napon berendelték Magyarország nagykövetségi ügyvivőjét Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket.

„Bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Bevallották, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak csak kizárólag politikai okai vannak.”

Szijjártó Péter szavai alapján azt is világossá tették az ukránok, hogy fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába. „Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – fűzte hozzá.

Szerinte a helyzet pont fordítva van: „Az ukránok minket nem fenyegethetnek. Az ukránok velünk nem szórakozhatnak. Az ukránok nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását. Ehhez semmifajta joguk nincsen.”

Ezért a magyar kormány továbbra is azt követeli az ukránoktól, hogy indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket, fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, ne akarjanak energiaellátási veszélyhelyzetet okozni Magyarországon, „hiszen láthatták, hogy ettől megvédjük magunkat” – emelte ki a miniszter.

„Követeljük tehát, hogy az ukránok azonnal haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, itt Magyarországon nem állíthatnak elő energiaellátási vészhelyzetet” – ismételte meg.