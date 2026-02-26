ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az Audi Hungaria Zrt. márkaestjén a budapesti Millenáris Parkban 2023. június 21-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást és zsarolni próbálnak

Infostart / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki tájékoztatása szerint berendelték az ukrán külügyminisztériumba Magyarország nagykövetségi ügyvivőjét Kijevben.

„Az ukránok továbbra is blokkolják a kőolajszállítást Magyarország irányába, dacára annak, hogy a Barátság kőolajvezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas a szállítások újraindítására akár a mai napon is” – kezdte videós bejegyzését Szijjártó Péter, hozzátéve: „az ukránok zsarolják Magyarországot, és megpróbálják elérni, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat”.

A tárcavezető ezután közölte, hogy a csütörtöki napon berendelték Magyarország nagykövetségi ügyvivőjét Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket.

„Bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Bevallották, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak csak kizárólag politikai okai vannak.”

Szijjártó Péter szavai alapján azt is világossá tették az ukránok, hogy fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába. „Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – fűzte hozzá.

Szerinte a helyzet pont fordítva van: „Az ukránok minket nem fenyegethetnek. Az ukránok velünk nem szórakozhatnak. Az ukránok nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását. Ehhez semmifajta joguk nincsen.”

Ezért a magyar kormány továbbra is azt követeli az ukránoktól, hogy indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket, fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, ne akarjanak energiaellátási veszélyhelyzetet okozni Magyarországon, „hiszen láthatták, hogy ettől megvédjük magunkat” – emelte ki a miniszter.

„Követeljük tehát, hogy az ukránok azonnal haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, itt Magyarországon nem állíthatnak elő energiaellátási vészhelyzetet” – ismételte meg.

ukrajna

szijjártó péter

kijev

nagykövet

háború

barátság

ügyvivő

Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás

Rendkívüli tanárpénz – a KSH-számok korrekciója miatt vált szükségessé a bruttó 152 ezer forintos juttatás
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón részletesen is elmagyarázta, miért, mikor és miért ennyi pénz járt a hazai pedagógusoknak, mint amennyit a szerdai miniszterelnöki bejelentés tartalmazott. A közlésből kiderült: csak a tanárok számára kedvező irányba tévedhet a statisztika, és 2031-ig ez így is marad.
 

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, nem korlátozzák a bankok számát

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Az olyan befolyásoló körülmények, mint az időjárás alakulása vagy az energetikai infrastruktúra állapota, egyre inkább a béke, a kompromisszum irányába terelheti az ukránokat, Oroszország szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy, milyen eredményt hoz a novemberi, amerikai félidős kongresszusi választás – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Bóka János az Arénában: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

Kenyában valaki az orosz hadseregbe toborzott embereket a gyanú szerint

Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Andrej Babiš cseh miniszterelnök egy friss interjúban leszögezte: kormánya nem tervezi, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emelje, mivel a lakosság egészségét tartják elsődlegesnek. A kormányfő emellett egyértelművé tette, hogy az ukrajnai háború rendezése nem tartozik a kabinet prioritásai közé, azt a nagyhatalmi vezetők feladatának tekinti.

Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Rohamosan közeleg a nőnap: virág mellett-helyett idén más is lehet az ajándék

Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak.

US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

2026. február 26. 09:29
KSH: nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is januárban
2026. február 26. 08:22
Óriási szélerőműpark épül a Kisalföldön
