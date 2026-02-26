ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök
Bamidele Yusuf, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra gyõzött és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntõbe.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Robbie Keane szerint mindneki lenyűgöző volt, csak egy baja van

Infostart / MTI

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint nagy siker, hogy a bolgár Ludogorec csütörtök esti 2–0-s legyőzésével a csapat nyolcaddöntőbe jutott az Európa-ligában annak ellenére, hogy a sorsolás pillanatában szinte senki nem gondolta volna ezt.

A 45 éves ír szakember hangsúlyozta, az, hogy a legjobb 16 között szerepelhetnek, jól mutatja futballistái mentalitását.

„Ma mindenki lenyűgöző volt, elöl Yusuf és Joseph, de ugyanúgy a többiek, és a cserék is. Aki beállt, egytől egyig hozta ugyanazt a szintet, mint a pályán lévők, ez pedig a jó csapatok ismérve” – fogalmazott Keane.

A magyar bajnok trénere kitért rá, a mérkőzés előtt teljesen nyugodt volt, mert biztos volt abban, hogy lesznek helyzeteik, amelyekből gólokat szerezhetnek.

„Persze több gólt kellett volna rúgnunk, de ez már az idegenbeli meccsre is igaz volt. A Ludogorecnek most sem, és egy héttel ezelőtt sem volt sok lehetősége, ez azt mutatja, hogy taktikai szempontból is rendben voltunk. Razgradban a két kapott góllal az volt a bajom, hogy elkerülhetőek voltak” – magyarázta Keane.

A vezetőedző elmondta, egyelőre még nem tud semmit Ötvös Bence sérülésének súlyosságáról, a pénteki sorsolásról pedig úgy vélekedett: „ezen a szinten egyszerű meccsek már nincsenek, így teljesen mindegy, ki lesz az ellenfelünk a következő körben”.

Kollégája, a Ludogorecet irányító Per-Mathias Högmo gratulált a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz és sok sikert kívánt a magyar csapatnak, amelyről azt mondta, nagyon erős alakulat, nagyon jó játékosokkal.

„Ezen a mérkőzésen a csatáraik komoly gondot okoztak nekünk, és már az első félidőben engedélyeztünk az ellenfélnek két gólt. A második gólnál nagy területet hagytunk szabadon, illetve összességében a párharcokkal voltak problémáink a meccs során” – mondta.

A norvég edző úgy fogalmazott, csalódottak a kiesés miatt, de pozitív élményeket szereztek ebben az Európa-liga idényben, az összegyűjtött tapasztalatot pedig „magukkal viszik” és azokat is felhasználva építkeznek tovább.

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik majd. A sorsolást pénteken rendezik Nyonban.

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

ludogorec

robbie keane

Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

The US lawmakers say a precedent has been set and President Donald Trump should now be called to give testimony to the committee.

×