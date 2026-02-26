Bankautomatákat robbantottak fel hajnalban, szervezett bűnbanda garázdálkodhat

Ismeretlen elkövetők csütörtök hajnalban három bankautomatát is felrobbantottak Nyitrán – írja a Paraméter.

A portál beszámolója szerint a környéken élők hangos robajra ébredtek. Az elkövetők nem sokkal hajnali négy óra előtt érkeztek az egyik nyitrai utcában található automatákhoz.

A robbanás következtében nemcsak az automaták rongálódtak meg, hanem egy közeli élelmiszerbolt kirakata is.

Az elkövetők elmenekültek a helyszínről. A rendőrök a történtek után lezárták a területet, majd nyomokat rögzítettek, és elindították a nyomozást.

A portál azt írja, az utóbbi években meglehetősen gyakori, hogy bankautomatákat rongálnak meg tolvajok Szlovákiában. Keddre virradóra Brezno Mazorníkovo városrészében történt ilyen eset, korábban pedig a Csallóközben, a Pöstyéni járásban, Kassa és Pozsony környékén is előfordultak ilyen bűncselekmények, így a szakértők azt a következtetést vonták le, hogy szervezett bűnbanda garázdálkodhat.