ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.39
usd:
317.91
bux:
127799.79
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi megadja PIN-kódját egy ATM-nél, a művelet során bal kezével eltakarja a számokat.
Nyitókép: Pixabay

Bankautomatákat robbantottak fel hajnalban, szervezett bűnbanda garázdálkodhat

Infostart

A robbanás következtében nemcsak az automaták rongálódtak meg, hanem egy közeli élelmiszerbolt kirakata is.

Ismeretlen elkövetők csütörtök hajnalban három bankautomatát is felrobbantottak Nyitrán – írja a Paraméter.

A portál beszámolója szerint a környéken élők hangos robajra ébredtek. Az elkövetők nem sokkal hajnali négy óra előtt érkeztek az egyik nyitrai utcában található automatákhoz.

A robbanás következtében nemcsak az automaták rongálódtak meg, hanem egy közeli élelmiszerbolt kirakata is.

Az elkövetők elmenekültek a helyszínről. A rendőrök a történtek után lezárták a területet, majd nyomokat rögzítettek, és elindították a nyomozást.

A portál azt írja, az utóbbi években meglehetősen gyakori, hogy bankautomatákat rongálnak meg tolvajok Szlovákiában. Keddre virradóra Brezno Mazorníkovo városrészében történt ilyen eset, korábban pedig a Csallóközben, a Pöstyéni járásban, Kassa és Pozsony környékén is előfordultak ilyen bűncselekmények, így a szakértők azt a következtetést vonták le, hogy szervezett bűnbanda garázdálkodhat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Bankautomatákat robbantottak fel hajnalban, szervezett bűnbanda garázdálkodhat

robbantás

bankautomata

nyitra

élelmiszerbolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt
Az olyan befolyásoló körülmények, mint az időjárás alakulása vagy az energetikai infrastruktúra állapota, egyre inkább a béke, a kompromisszum irányába terelheti az ukránokat, Oroszország szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy, milyen eredményt hoz a novemberi, amerikai félidős kongresszusi választás – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Bóka János az Arénában: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Moszkva tegnap este jelentette be, hogy az eredetileg mára meghirdetett orosz-ukrán-amerikai béketárgyalást márciusra halasztották. Sem konkrét dátumról, sem a halasztás okáról nem adtak hírt. Ezzel párhuzamosan Zaporizzsja megyében megtorpant az orosz offenzíva, Kijev pedig ellentámadást vezényelt. Szakértők úgy vélik, az oroszok gyengélkedésének oka az, hogy Elon Musk elvágta őket a Starlink rendszertől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos veszélyeket is rejthet a mesterséges intelligencia: tényleg ez az egyetlen út?

Súlyos veszélyeket is rejthet a mesterséges intelligencia: tényleg ez az egyetlen út?

Bár a mesterséges intelligencia ma már tízből négy ember mindennapjainak szerves része, de egy új felmérés szerint a technológia terjedésével párhuzamosan az aggodalmak is erősödnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran hold talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 13:04
Kivégezhetik a magyar sorozatgyilkost Floridában
2026. február 26. 10:52
Hat métert zuhant az illegális munkás
×
×