223-an kerültek súlyos fertőzés miatt kórházba

Légúti fertőzés tüneteivel február 16. és 22. között 246 500-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a 8. héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 41 százaléka volt gyermek, 31,5 százaléka a 15–34 évesek, 20,5 százalékuk a 35–59 évesek, míg 7 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 8. héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Békés és Győr-Moson-Sopron) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

A 8. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hét jelentés érkezett az országból; két bölcsőde, négy óvoda és egy általános iskola volt érintett a tömeges megbetegedésekben.

Kórházba a múlt héten 223-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.