ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.87
usd:
318.52
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Beteg nő fekszik takaróba burkolózva, zsebekndővel és gyógyszerekkel maga mellett.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

223-an kerültek súlyos fertőzés miatt kórházba

Infostart / MTI

Influenzaszerű tünetekkel 55 700-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 66 ezer volt.

Légúti fertőzés tüneteivel február 16. és 22. között 246 500-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a 8. héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 41 százaléka volt gyermek, 31,5 százaléka a 15–34 évesek, 20,5 százalékuk a 35–59 évesek, míg 7 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 8. héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Békés és Győr-Moson-Sopron) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

A 8. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hét jelentés érkezett az országból; két bölcsőde, négy óvoda és egy általános iskola volt érintett a tömeges megbetegedésekben.

Kórházba a múlt héten 223-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

Kezdőlap    Belföld    223-an kerültek súlyos fertőzés miatt kórházba

egészségügy

orvos

influenza

nngyk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A nap folyamán másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba, és ezen az újabb találkozón is bebizonyosodott, hogy Kijev kizárólag politikai okok miatt nem indítja újra a kőolajszállítást - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
 

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Bóka János: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát

Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát

Szerda este közzétette legfrissebb negyedéves számait az Nvidia. A világ legnagyobb piaci értékű tőzsdei vállalata ezúttal sem okozott csalódást, a pozitív eredmények pedig az egész AI-trade szempontjából kulcsfontosságúak. Ezt követően ázsiában ma reggel vegyes volt a hangulat, Európában emelkednek a tőzsdék, viszont az USA-ban nincs határozott irány. Itthon az Magyar Telekom árfolyama mutat jelentős elmozdulást, a befektetők kedvezően fogadták a vállalat előrejelzését az idei növekedésről, valamint az osztalékemelésről, és a tovább részvény-visszavásárlásokról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

Democrats defend Hillary Clinton as she denies knowledge of Epstein crimes in House testimony

The US lawmakers say a precedent has been set and President Donald Trump should now be called to give testimony to the committee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 21:59
Orbán Viktor: a változás nem remény, kiszámíthatóságra van szükség
2026. február 26. 21:40
Orbán Viktor nyílt levelet írt az ukrán elnöknek – a nap hírei
×
×