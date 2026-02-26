A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét – Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely: 2025-ben az történt, hogy a KSH adatai meghatározták a bért. Ehhez képest a tavalyi évben a diplomás átlagbér nagyobb mértékben nőtt, mint a KSH várta, ezért kellett ezt a pénzt odaadni .

Gulyás Gergely: mesterséges veszélyhelyzet van az ukránok részéről, ehhez a választások időpontjának nincs köze. A kritikus infrastruktúra védelmét megerősítettük, egy megye drónzárlatát elrendeltük, ez megnyugtató az embereknek, nem félelmet keltő.

Gulyás Gergely: az ukrán elnök hazudik. Bármikor újraindíthatnák a vezetéket. Azt nem érte találat, egy tárolóegységet ért találat, pár nap alatt kijavították. Ukrajna megsérti a társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Gulyás Gergely: a magyar tanárok további 150 ezer forintot kapnak. Az állami intézményekben március elején, az egyéb intézményekben április elején kapják meg a pénzt a tanárok. Ez azért kell, mert a diplomás átlagbér 80 százalékán kell lennie a tanárbérnek. A jövő évben a tanári átlagbér meg fogja haladni az 1 millió forintot.

Gulyás Gergely: ez volt a kormányülés fő témája. Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. A kormány előtt egyértelmű és világos adatok vannak, hogy nem indokolt a vezetékzár. A vezetéket Tatárföldön épp az ukránok támadják. Zelenszkij ukrán elnök tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot. Közismert, hogy a battai finomító többségében uráli olajat tud finomítani. Az átálláshoz szükséges költségekhez uniós segítséget kértünk, nem kaptunk. A szlovákok is egyértelművé tették, hogy válaszmagatartás lesz. Kértük, hogy hadd mehessenek szakértők Ukrajnába a terepre, de az EU egyenesen azt kéri, hogy katonákat küldjük. A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Ez nem túlzás. Szabolcs-Szatmár-Beregben teljes drónrepülési tilalom van. Olajárakat úgy érdemes összehasonlítani, hogy tranzittal együtt, ezért fog elszállni a magyar energiaár akkor, ha az oroszhoz nem férünk hozzá. Egyértelművé tettük, hogy szolidárisak voltunk és vagyunk Ukrajnával, de a háborúból ki akarunk maradni, a háborúban nincs helye magyar fegyvereknek, katonáknak. Lehet tankereken is orosz olajat szállítani, a horvátokkal van egy vitánk, Magyarország számára minden egyéb megoldás sérelmes. A magyar politikai életnek egységesnek kellene lennie ebben a kérdésben. Követeljük, Ukrajna nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!

Miközben zajlik a vita Ukrajnával a Barátság kőolajvezeték újraindítása körül, fel kellett szabadítani a stratégiai olajtartalékot, és Magyarország megvétózta az EU 20. szankciós csomagját Oroszország ellen, a kormány ismét ülést tart, és csütörtök délelőttre Kormányinfót hirdettek.

„Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését” – tette közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerda délben.

Korábban azt írta, hogy „Kijevben nagy összegyülekezés volt: Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk”.

Többek között ez a feszült vita, és a hivatalosan is megkezdődött választási kampány az a háttérhelyzet, amelyben a kormánynak most döntéseket kell hoznia. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. február 26. (csütörtök) 10:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó: Mit, miért tesz a kormány? címmel a Miniszterelnöki Kabinetirodán a Karmelita Kolostorban.