Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét – Kormányinfó percről percre

Infostart

Szabolcs-Szatmár-Beregben teljes drónrepülési tilalom van – közölte Gulyás Gergely. Azt is bejelentette, 150 ezer plusz forint érkezik a tanároknak tavasz elején, ezt részletesen meg is indokolta, a KSH adataiból következik. A Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti a hétközi kormányülés friss döntéseit, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak.

2026.02.26. 10:29

Tanárok 150 ezer forintja - miért tudták elérni a 80 százalékos szintet a béremeléssel?

Gulyás Gergely: 2025-ben az történt, hogy a KSH adatai meghatározták a bért. Ehhez képest a tavalyi évben a diplomás átlagbér nagyobb mértékben nőtt, mint a KSH várta, ezért kellett ezt a pénzt odaadni.

2026.02.26. 10:27

Energiainfrastruktúra-védelem - van-e információ arról, hogy erre szükség van? Bármi veszélyezteti a választás időpontját?

Gulyás Gergely: mesterséges veszélyhelyzet van az ukránok részéről, ehhez a választások időpontjának nincs köze. A kritikus infrastruktúra védelmét megerősítettük, egy megye drónzárlatát elrendeltük, ez megnyugtató az embereknek, nem félelmet keltő.

2026.02.26. 10:26

Barátság - Ukrajna orosz területeken is támadja a vezéket? Lesz energia-tűzszünet?

Gulyás Gergely: a Barátság vezeték működőképes, és mégsem működik.

2026.02.26. 10:24

Barátság - Meddig javítják a vezetéket?

Gulyás Gergely: az ukrán elnök hazudik. Bármikor újraindíthatnák a vezetéket. Azt nem érte találat, egy tárolóegységet ért találat, pár nap alatt kijavították. Ukrajna megsérti a társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit.

2026.02.26. 10:23

Kérdések...

...válaszok.

2026.02.26. 10:23

A Kormányinfó...

...11.30-ig tart.

2026.02.26. 10:20

Beruházások

Vitályos Eszter: az elmúlt héten 76 milliárd forint értékű beruházás végére került pont, sok ezek közül munkahelyeket teremtett.

2026.02.26. 10:18

Tanári pénzek

Gulyás Gergely: a magyar tanárok további 150 ezer forintot kapnak. Az állami intézményekben március elején, az egyéb intézményekben április elején kapják meg a pénzt a tanárok. Ez azért kell, mert a diplomás átlagbér 80 százalékán kell lennie a tanárbérnek. A jövő évben a tanári átlagbér meg fogja haladni az 1 millió forintot.

2026.02.26. 10:10

Energiabiztonság

Gulyás Gergely: ez volt a kormányülés fő témája. Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. A kormány előtt egyértelmű és világos adatok vannak, hogy nem indokolt a vezetékzár. A vezetéket Tatárföldön épp az ukránok támadják. Zelenszkij ukrán elnök tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot. Közismert, hogy a battai finomító többségében uráli olajat tud finomítani. Az átálláshoz szükséges költségekhez uniós segítséget kértünk, nem kaptunk. A szlovákok is egyértelművé tették, hogy válaszmagatartás lesz. Kértük, hogy hadd mehessenek szakértők Ukrajnába a terepre, de az EU egyenesen azt kéri, hogy katonákat küldjük. A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Ez nem túlzás. Szabolcs-Szatmár-Beregben teljes drónrepülési tilalom van. Olajárakat úgy érdemes összehasonlítani, hogy tranzittal együtt, ezért fog elszállni a magyar energiaár akkor, ha az oroszhoz nem férünk hozzá. Egyértelművé tettük, hogy szolidárisak voltunk és vagyunk Ukrajnával, de a háborúból ki akarunk maradni, a háborúban nincs helye magyar fegyvereknek, katonáknak. Lehet tankereken is orosz olajat szállítani, a horvátokkal van egy vitánk, Magyarország számára minden egyéb megoldás sérelmes. A magyar politikai életnek egységesnek kellene lennie ebben a kérdésben. Követeljük, Ukrajna nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!

2026.02.26. 10:04

Kezdünk!

Miközben zajlik a vita Ukrajnával a Barátság kőolajvezeték újraindítása körül, fel kellett szabadítani a stratégiai olajtartalékot, és Magyarország megvétózta az EU 20. szankciós csomagját Oroszország ellen, a kormány ismét ülést tart, és csütörtök délelőttre Kormányinfót hirdettek.

„Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését” – tette közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán szerda délben.

Korábban azt írta, hogy „Kijevben nagy összegyülekezés volt: Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk”.

Többek között ez a feszült vita, és a hivatalosan is megkezdődött választási kampány az a háttérhelyzet, amelyben a kormánynak most döntéseket kell hoznia. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. február 26. (csütörtök) 10:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó: Mit, miért tesz a kormány? címmel a Miniszterelnöki Kabinetirodán a Karmelita Kolostorban.

Kezdőlap    Belföld    A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét – Kormányinfó percről percre

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét – Kormányinfó percről percre

