ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.36
usd:
319.39
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emberk egy hatalas szavazóurna körül; választási koncepció.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

Deák Dániel: a Medián meghamisította a saját közvélemény-kutatásait

Infostart / MTI

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet csalt, meghamisította a saját közvélemény-kutatási eredményeit, hogy a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza felé terelje a szavazókat – erről beszélt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.

Elmondta, hogy eljutott hozzá a Medián valódi januári mérése, s ebből „világosan kiderül, hogy a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikáltak”.

Januárban azt közölte a Medián, hogy a teljes népességben a Tisza 40 százalékon, míg a Fidesz 33 százalékon áll. „Ehhez képest itt van a kezemben a Medián valódi januári mérése” – mondta Deák Dániel, és felmutatott egy nyomtatott papírt, melyen több táblázat látható.

Az elemző az egyik táblázatra mutatva azt mondta, ezt a táblázatot kell nézni, majd felolvasta az ahhoz tartozó kérdést: „És ha mégis elmenne szavazni, akkor melyik párt listájára szavazna?”.

Deák Dániel kijelentette: „itt világosan látszik, hogy a Medián valódi, belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt. 40–33-t publikáltak, pedig 36–36-t mértek valójában”.

„Ez bizony egy elképesztő csalás a Medián részéről” – tette hozzá.

„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa. És itt nem egy ártatlan csínyről van szó. A Medián kutatások a Tisza Párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben. Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába” – magyarázta az elemző.

„Ez bizony csalás. A hozzám eljutott dokumentumot hamarosan mindenki számára elérhetővé teszem” – tette hozzá Deák Dániel.

Kezdőlap    Belföld    Deák Dániel: a Medián meghamisította a saját közvélemény-kutatásait

közvélemény-kutatás

fidesz

tisza

medián

deák dániel

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

A Mol-csoport szerint időhúzás történik, ezért felszólították a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Miután a magyar vállalat szerint – az EU-s és amerikai szankciók alapján – a horvát vezeték-üzemeltető erre köteles, legkésőbb február 27-ig várják az egyenes választ, elutasítás esetén pedig az Európai Bizottsághoz fordulhat, kártérítést indítva.
 

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást és zsarolni próbálnak

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Idén is megrendezésre került a BÉT Legek díjátadó, amely során elismerésben részesültek a tőkepiac elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplői. A gálán Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, illetve Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is beszédet mondott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget

Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget

Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton's Epstein testimony paused after photo leaked from closed-door session

Hillary Clinton's Epstein testimony paused after photo leaked from closed-door session

The former US Secretary of State testifies she "had no idea" of Epstein crimes as she calls for President Trump to be questioned.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 19:45
Az Uránia-premier után már a YouTube-on a Baljós közelség
2026. február 26. 19:09
Maradnak rács mögött a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjai
×
×