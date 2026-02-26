Deák Dániel: a Medián meghamisította a saját közvélemény-kutatásait

Elmondta, hogy eljutott hozzá a Medián valódi januári mérése, s ebből „világosan kiderül, hogy a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikáltak”.

Januárban azt közölte a Medián, hogy a teljes népességben a Tisza 40 százalékon, míg a Fidesz 33 százalékon áll. „Ehhez képest itt van a kezemben a Medián valódi januári mérése” – mondta Deák Dániel, és felmutatott egy nyomtatott papírt, melyen több táblázat látható.

Az elemző az egyik táblázatra mutatva azt mondta, ezt a táblázatot kell nézni, majd felolvasta az ahhoz tartozó kérdést: „És ha mégis elmenne szavazni, akkor melyik párt listájára szavazna?”.

Deák Dániel kijelentette: „itt világosan látszik, hogy a Medián valódi, belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt. 40–33-t publikáltak, pedig 36–36-t mértek valójában”.

„Ez bizony egy elképesztő csalás a Medián részéről” – tette hozzá.

„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa. És itt nem egy ártatlan csínyről van szó. A Medián kutatások a Tisza Párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben. Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába” – magyarázta az elemző.

„Ez bizony csalás. A hozzám eljutott dokumentumot hamarosan mindenki számára elérhetővé teszem” – tette hozzá Deák Dániel.