2026. február 26. csütörtök Edina
Lenny Joseph, a Ferencváros (k), valamint Idán Nahmiász (b) és Son, a bolgár Ludogorec játékosai a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. február 26-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec 2–0

Infostart

A Ferencváros 1–2-ről kezd a bolgár Ludogorec ellen az Európa-liga playoff-körében, a második mérkőzésen. A cél a legjobb tizenhat közé kerülés.

A két összeállítás. Ferencváros: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu – Joseph, Yusuf. Kovacevic ezúttal csak a kispadon.

Ludogorec: Bonmann – Son, Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov – P. Sztanics, Pedro Naressi, D. Duarte – C. Vidal, Duah, E. Marcus.

Már az első percben helyzetbe került a Ferencváros, de nem jutott senki se lövéshez.

Nem úgy a 14.percben! Kanikovszki a Yusuf által hátrakészített labdát éles lövéssel ahálóba vágta, 1–0, összesítésben 2–2.

Támadásban maradt a Ferencváros, de azt némileg megtörte Ötvös Bence sérülése.Leragadt a térde, nem tudta folytatni a játékot. Zachariassen váltotta.

Kiegyenlített játékot hoztak a következő percek, elérkeztünk az első félidő feléig.

Újabb negyedóra, újabb Fradi-gól. Yusuf passza után Zachariassen nagyon okosan helyezte a labdát 17 méterről a bal alsó sarokba, 2–0, öszesítésben 3–2.

Négyperces hosszabbítás után véget ért az első félidő, a Ferencváros a mindössze két kaput eltaláló lövésével kétgólos előnyt szerzett, s ezzel fordított, továbbjutásra áll.

