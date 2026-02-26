ARÉNA - PODCASTOK
Országos koordináció, megyei összefogás és városi leleményesség eredményeként a rendőrök azonosították, majd elfogták azt a férfit, aki Tiszaújvárosban feltörte egy csomagautomata bokszait.

Bizarr részletek a nagy csomagautomata-feltörés ügyében

Infostart

Országos koordináció, megyei összefogás és városi leleményesség eredményeként a rendőrök azonosították, majd elfogták azt a férfit, aki Tiszaújvárosban feltörte egy csomagautomata bokszait.

Lopás miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 23 éves lakiteleki fiatalemberrel szemben. Február 6-án kora hajnalban feltört egy tiszaújvárosi csomagautomatát, és több tucat bokszából több millió forint értékben vitt el műszaki termékeket.

Utóbb kiderült, a felfeszítő több millió forintért rendelt műszaki eszközöket utánvétes fizetéssel, amelyeket nem akart rendezni, ezért feltörte a széfeket, majd elvitte a termékeket – írja a police.hu.

Jobbára csak a „sajátjait” lopta el, de a zsákmányba bekerült más terméke is. Az ügy további érdekessége, hogy a tolvaj feltört olyan fiókokat is, amelyekben mások megrendelései voltak, de a helyszínen hagyta azokat.

Országos koordináció, megyei összefogás és városi leleményesség eredményeként a rendőrök azonosították, majd elfogták azt a férfit, aki Tiszaújvárosban feltörte egy csomagautomata bokszait.
Police.hu

A bejelentést követően a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai országos koordinációban, a főkapitányság bűnügyi osztályának és kibercsoportjának bevonásával azonosították a tolvajt, és a lakásán fogták el. Őrizetbe vették a beismerő vallomást tett férfit, és kezdeményezték letartóztatását.

A nyomozás során korábbi, máshol, de hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények is látókörbe kerültek, illetve a már őrizetbe vett férfi egyik társa is.

