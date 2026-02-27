ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen hattyúk a balatonfenyvesi szabadstrandnál az alacsony vízállásnál 2025. október 21-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Nincs minden rendben a Balatonnál, eltűntek a ritkaságok is

Infostart

Kilenc éve nem látott jeges időszak után február 21-én újra leltárba vették a szakemberek a Balaton vízimadarait.

A Zalai és balatoni madaras infók beszámolója szerint, ahogyan arra számítani lehetett, mérsékeltebbek mérsékeltebbek lettek a számok, főleg a ritkaságok tűntek el, és egyelőre nem jöttek még vissza.

Négyen számoltak a mostani alkalommal, nyugaton Balatongyöröktől Balatonfenyvesig, északon Balatonalmáditól Balatonedericsig, keleten Balatonfűzfőtől Zamárdiig és délen Szántódtól Fonyódig

A korábbi enyhe teleken rendszeresen látott ritkább madárfajok idén eddig távol maradtak a tótól. Ennek oka érthető: a jégpáncél alatt elérhetetlenné vált a táplálék, így a madarak kénytelenek voltak nyílt vízfelületeket keresni máshol – jegyzi meg a bejegyzést kiszúró 168.hu.

Vannak azonban olyan fajok, amelyeknek kifejezetten kedvezett a helyzet. A kerceréce például valóságos inváziót tartott: a most mért egyedszám a szakemberek eddigi összes Balaton-körbejárása során a legmagasabb érték volt. Hasonlóan jól érezte magát a nagy bukó is; ebből a halfogyasztó réceféléből szintén rekordszámot regisztráltak a számlálók.

A bütykös hattyú esetében azonban az elmúlt 10 év legalacsonyabb száma jött össze. Ez a drasztikus csökkenés intő jel a szakemberek számára, hiszen a hattyúk jelenléte fontos indikátora a tó ökológiai állapotának.

Ami a ritkaságokat illeti, idén csak egyetlen jegesréce képviselte a különlegességeket, így aki a ritka fajok sokszínűségéért indult el a partra, az most csalódott lehetett. De a jégmadarak, a réti sasok és néhány más fajból is csupán egy példány bukkant fel a Balatonnál.

×