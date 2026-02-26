ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.36
usd:
319.39
bux:
126768.38
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ötven százalék az esélye: három magyar is játszhat az egyik BL-negyeddöntős párban

Infostart

Ötven százalék az esélye annak, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligájában még versenyben lévő válogatott játékosok közül a két liverpooli az isztambuli ellen játszik. Magyarul: a Liverpool és a Galatasaray megkaphatja egymást a pénteki kora délutáni sorsoláson.

A legjobb tizenhat közé hat angol, három spanyol, két német, valamint egy-egy olasz, francia, portugál, török és norvég csapat került.

A ligaszakaszban az első nyolc helyezett csapatból mindegyik egy, a playoff-kört sikerrel megvívó riválist kap. Nincs már korlátozás, az azonos országbeliek játszhatnak egymás ellen (ahogyan már az előző körben is találkozott a francia szövetség égisze alá tartozó PSG és AS Monaco), illetve, ahogyan láttuk azt a legutóbbi szakaszban, nem kizáró ok, hogy a két csapat a ligaszakaszban már találkozott egymással.

A párosítást a ligaszakaszban elfoglalt helyezés határozza meg, mind a 16 versenyben maradt gárda két lehetséges ellenfél közül kap egyet.

A lehetséges ellenfelek:

PSG: Barcelona vagy Chelsea

Galatasaray: Liverpool vagy Tottenham

Real Madrid: Sporting vagy Manchester City

Atalanta: Arsenal vagy Bayern München

Newcastle: Barcelona vagy Chelsea

Atlético Madrid: Liverpool vagy Tottenham

Bodö/Glimt: Sporting vagy Manchester City

Bayer Leverkusen: Arsenal vagy Bayern München

Kezdőlap    Sport    Ötven százalék az esélye: három magyar is játszhat az egyik BL-negyeddöntős párban

bajnokok ligája

liverpool

sallai roland

szoboszlai dominik

galatasaray

kerkez milos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

A Mol-csoport szerint időhúzás történik, ezért felszólították a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Miután a magyar vállalat szerint – az EU-s és amerikai szankciók alapján – a horvát vezeték-üzemeltető erre köteles, legkésőbb február 27-ig várják az egyenes választ, elutasítás esetén pedig az Európai Bizottsághoz fordulhat, kártérítést indítva.
 

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Orbán Viktor: a nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet, „nem fizetünk!”

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást és zsarolni próbálnak

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Idén is megrendezésre került a BÉT Legek díjátadó, amely során elismerésben részesültek a tőkepiac elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplői. A gálán Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, illetve Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is beszédet mondott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget

Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget

Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton's Epstein testimony paused after photo leaked from closed-door session

Hillary Clinton's Epstein testimony paused after photo leaked from closed-door session

The former US Secretary of State testifies she "had no idea" of Epstein crimes as she calls for President Trump to be questioned.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 18:45
ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec 2–0
2026. február 26. 17:17
Óriási a bizonytalanság a hazai MotoGP- és a Superbike-futamok körül
×
×