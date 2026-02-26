Ötven százalék az esélye: három magyar is játszhat az egyik BL-negyeddöntős párban

A legjobb tizenhat közé hat angol, három spanyol, két német, valamint egy-egy olasz, francia, portugál, török és norvég csapat került.

A ligaszakaszban az első nyolc helyezett csapatból mindegyik egy, a playoff-kört sikerrel megvívó riválist kap. Nincs már korlátozás, az azonos országbeliek játszhatnak egymás ellen (ahogyan már az előző körben is találkozott a francia szövetség égisze alá tartozó PSG és AS Monaco), illetve, ahogyan láttuk azt a legutóbbi szakaszban, nem kizáró ok, hogy a két csapat a ligaszakaszban már találkozott egymással.

A párosítást a ligaszakaszban elfoglalt helyezés határozza meg, mind a 16 versenyben maradt gárda két lehetséges ellenfél közül kap egyet.

A lehetséges ellenfelek:

PSG: Barcelona vagy Chelsea

Galatasaray: Liverpool vagy Tottenham

Real Madrid: Sporting vagy Manchester City

Atalanta: Arsenal vagy Bayern München

Newcastle: Barcelona vagy Chelsea

Atlético Madrid: Liverpool vagy Tottenham

Bodö/Glimt: Sporting vagy Manchester City

Bayer Leverkusen: Arsenal vagy Bayern München