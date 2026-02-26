ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök Edina
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor személyesen köszöntötte a kecskeméti Mercedes ötezredik alkalmazottját

Infostart

A miniszterelnök a kecskeméti autógyár ötezredik magyar munkavállalóját ünnepelve arról beszélt: a szántóföld helyén felépített üzem nemcsak gazdasági siker, hanem a magyarok teljesítőképességének és önbizalmának jelképe is.

Rövid idő alatt egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen.

Beszédében Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyár eléri az ötezredik magyar munkavállalói létszámot – írja a Magyar Nemzet. Mint mondta, a gyár a németországi fennállásának száznegyven éves évfordulóját ünnepli, a magyar pedig a tizennegyediket, de az igazi ok az ünneplésre mégsem ez, hanem az ötezeres létszám.

Kecskeméten különösen fontos emlékeztetni az embereket még arra, hogy mi volt itt a gyár helyén - mondta miniszterelnök. Hozzátette: nekünk magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak.

Máshol is tudnak nagyon jó autókat gyártani, hanem ez arról szól, hogy

ha elhatároztuk magunkat, akkor mi tizennégy év alatt képesek vagyunk szántóföld helyén fölépíteni a világ egyik legjobb gyárát, és nem csak fölépíteni tudjuk, hanem működtetni is.

A miniszterelnök szeirnt, aki képes arra, hogy a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát.

„Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között" – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója, Carl Benz szabadtalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben, tehát nem az előző században, hanem még az azt megelőző században, 1892-ben a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: villamos hintó és kocsi benzinmotor hajtással Hacsek Bélánál, Budapest Váci út 2 szám. Idézet vége. És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon – mutatott rá a miniszterelnök. Hasonló fontos a magyarok szívének az első jogosítvány megszerzésének a története is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss Facebook-posztjában kiemelte: nemrégiben kezdték Kecskeméten a GLB-modellek gyártását és hamarosan indul az A-osztály gyártása is. Közben a kecskeméti tevékenység nemcsak a szűken vett gyártásról, hanem most már a kutatás-fejlesztésről is szól, hamarosan megkezdik ugyanis a prototípusok tesztelését és fejlesztését is – fűzte hozzá, megjegyezve: a Mercedes nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan eléri az évi 1 milliós autógyártási kapacitást, ezzel pedig az európai autóipar Bajnokok Ligájában szerepelhet.

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát
Ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkednének – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A magyar pedagógusok egyszeri bruttó 150 ezer forintos juttatást biztosítanak legkésőbb márciusban, és jövőre a tanárok átlagbére meg fogja haladni az egymillió forintot – mondta. Nagy Márton gazdasági miniszter kijelentéséről, amely szerint csak öt nagybank kellene, hogy maradjon, Gulyás Gergely azt mondta: ez nem a kormányzati álláspont, „nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát.”
 

Orbán Viktor: ennek a választásnak Magyarország biztonsága a tétje

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

2026. február 26. 11:40
Hankó Balázs: minimum 50 százalékkal nőnek az ösztöndíjak a felsőoktatásban
2026. február 26. 11:28
Végre végleg búcsút inthetünk a kényelmi díjaknak
