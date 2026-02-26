Orbán Viktor személyesen köszöntötte a kecskeméti Mercedes ötezredik alkalmazottját

Rövid idő alatt egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen.

Beszédében Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyár eléri az ötezredik magyar munkavállalói létszámot – írja a Magyar Nemzet. Mint mondta, a gyár a németországi fennállásának száznegyven éves évfordulóját ünnepli, a magyar pedig a tizennegyediket, de az igazi ok az ünneplésre mégsem ez, hanem az ötezeres létszám.

Kecskeméten különösen fontos emlékeztetni az embereket még arra, hogy mi volt itt a gyár helyén - mondta miniszterelnök. Hozzátette: nekünk magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak.

Máshol is tudnak nagyon jó autókat gyártani, hanem ez arról szól, hogy

ha elhatároztuk magunkat, akkor mi tizennégy év alatt képesek vagyunk szántóföld helyén fölépíteni a világ egyik legjobb gyárát, és nem csak fölépíteni tudjuk, hanem működtetni is.

A miniszterelnök szeirnt, aki képes arra, hogy a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát.

„Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között" – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója, Carl Benz szabadtalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben, tehát nem az előző században, hanem még az azt megelőző században, 1892-ben a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: villamos hintó és kocsi benzinmotor hajtással Hacsek Bélánál, Budapest Váci út 2 szám. Idézet vége. És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon – mutatott rá a miniszterelnök. Hasonló fontos a magyarok szívének az első jogosítvány megszerzésének a története is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss Facebook-posztjában kiemelte: nemrégiben kezdték Kecskeméten a GLB-modellek gyártását és hamarosan indul az A-osztály gyártása is. Közben a kecskeméti tevékenység nemcsak a szűken vett gyártásról, hanem most már a kutatás-fejlesztésről is szól, hamarosan megkezdik ugyanis a prototípusok tesztelését és fejlesztését is – fűzte hozzá, megjegyezve: a Mercedes nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan eléri az évi 1 milliós autógyártási kapacitást, ezzel pedig az európai autóipar Bajnokok Ligájában szerepelhet.