Egy olajfinomítóról készült légi felvétel éjszaka.
Nyitókép: GettyImages/Create image

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Infostart

A Mol-csoport szerint időhúzás történik, ezért felszólították a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Miután a magyar vállalat szerint – az EU-s és amerikai szankciók alapján – a horvát vezeték-üzemeltető erre köteles, legkésőbb február 27-ig várják az egyenes választ, elutasítás esetén pedig az Európai Bizottsághoz fordulhat, kártérítést indítva.

„A Janafnak régóta tudomása van arról, hogy a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt. A Mol az erről szóló hivatalos iratokat már megküldte a horvát vállalatnak – olvasható a társaság közleményében, amit a VG szemlézett. – Az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba.”

A magyar olajvállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy a fenti álláspontot a magyar kormány szankciós szakhatósága állásfoglalásában is megerősítette. Mint részletezik, a szabályozás nem tartalmaz semmilyen olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről.

A Mol kiemeli: a cég által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek, a Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem. A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetősége, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat. Ennek megfelelően

a Mol sürgősen kéri a Janafot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

Amennyiben a Janaf továbbra is megtagadja a visszaigazolás megadását, a közlemény szerint „a Molnak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordulni.” Egyúttal azt is jelezték, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a Janafot terheli a jog és anyagi felelősség. „A Mol fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a Janaffal szemben érvényesítse.”

