Balról jobbra: Oleg Platonov orosz, Mike Fincke amerikai, Zena Cardman amerikai és Jui Kimija japán asztronauták a Crew-11 fotózásán.
Nyitókép: NASA

Kiderült, ki miatt kellett sürgősen evakuálni a Nemzetközi Űrállomás személyzetét

Infostart

Egy írásos nyilatkozatban az amerikai Mike Fincke felfedte: ő volt az az asztronauta, aki miatt el kellett hagyniuk az űrállomást.

Az év elején egészségügyi probléma lépett fel a NASA egyik Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó asztronautájánál, melynek következtében, egy mindeddig példátlan orvosi mentőakció keretében az egész csapatot evakuálni kellett. Sokáig nem lehetett tudni, ki volt pontosan a megbetegedett asztronauta, most azonban erre is fény derült – írja a 24.hu a Science Alert beszámolója nyomán.

A Crew–11 csapat négy szakemberből, egészen pontosan Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajósokból állt, akik 2025. augusztus 2.-ától kezdve 2026. január 15-ig tartózkodtak az ISS-en. Mike Fincke az 58 éves űrrepülési veterán, most elárulta, hogy miatta kellett evakuálni az űrállomást, de azt

továbbra sem mondta el, hogy mi volt a baja. Azt azonban közölte, hogy állapota gyorsan stabilizálódott a földön dolgozó személyzetnek és a repülőorvosoknak köszönhetően.

Mint mondta, a helyzete nem volt válságos, de ő is szerette volna kihasználni a fejlett orvosi képalkotás adta előnyöket, amely nem áll rendelkezésre az űrállomáson. Éppen ezért azt követően, hogy januárban a Csendes-óceánba csapódva megérkeztek a Földre, mind a négy űrhajósát egy San Diegó-i kórházba szállították, ahonnan másnap hazarepültek Houstonba.

Erre azért volt szükség, hogy mindaddig, amíg az érintett nem akar megszólalni, titokban tartsák a beteg kilétét.

Mike Fincke, aki korábban az amerikai légierőnél is szolgált, és ezredesi rangig jutott, 1996-ban lett űrhajós, négy küldetés során pedig összesen 549 napot töltött eddig az űrben. A mostani misszió során egy további űrsétával is gazdagíthatta volna statisztikáját, ezt azonban az állapota miatt kénytelen volt lemondani.

Címképünkön a Crew-11 személyzete. Balról jobbra: Oleg Platonov orosz, Mike Fincke amerikai, Zena Cardman amerikai és Jui Kimija japán asztronauták.

