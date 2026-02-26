ARÉNA - PODCASTOK
Egy általános felhasználású, háztartási szeghúzó kalapács.
Nyitókép: Unsplash

Kalapáccsal ölt a féltékeny férfi, fegyházban töltheti hátralévő éveit

Infostart

Az elkövető közel negyven éve ismert a hatóság előtt, korábban is ült már fegyházban emberölésért és más bűncselekményekért. Ezúttal huszonöt év várhat rá a rácsok mögött, csak azután kerülhet szóba a feltételes szabadlábra bocsátása.

A Tatabányai Törvényszék emberölés bűntette miatt indult ügyben tartott nyilvános, folytatólagos tárgyaláson hozott ítéletet azzal a férfivel szemben, aki féltékenységből ölte meg a sértettet – írja közleményében a törvényszék.

A megállapított tényállás szerint a vádlott férfi egy közös nőismerősük miatt féltékeny volt a sértettre. A 60 év körüli vádlott 2023. április 29-én éjszaka egy Bábolnához közeli településen magához vett egy kalapácshoz hasonló tárgyat, felkereste a sértettet és a férfi alvó állapotát kihasználva, féltékenységből, legalább öt alkalommal megütötte a magával vitt eszközzel a sértett fejét, majd magára hagyta őt. A sértett a bántalmazás következtében meghalt.

A vádlott 2023. augusztus-szeptember hónapokban félelemkeltés céljából többször is megöléssel fenyegette meg két nőismerősét és az édesapjukat. A vádlott 2024. szeptember 14-én hajnalban ittas állapotban odament a sértettek otthonához, benzint öntött be az ablakon és az ajtón, hogy ezzel a gyújtogatás látszatát keltve megfélemlítse a sértetteket. A sértettek felfigyeltek a cselekményre, ezért rendőri segítséget kértek.

A vádlottat 1988. március 2. napján emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt, mint különös visszaesőt a Baranya Megyei Bíróság 12 év fegyházbüntetésre ítélte.

A Tatabányai Törvényszék az ügyben a vádlottat emberölés bűntette, valamint 3 rendbeli, folytatólagosan elkövetett zaklatás vétsége miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre és mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott az életfogytig tartó szabadságvesztésből legkorábban 25 év kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság kötelezte a vádlottat 26 135 720 forint bűnügyi költség megfizetésére is. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, azonban az nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.

