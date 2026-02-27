Ekkora arcátlanság láttán a rendőr is csak értetlenül pislogott – videó

Veszprém vármegye egyik vasúti átjárójánál három autós is megszegte a közlekedési szabályokat: a tilos jelzés ellenére hajtottak át a síneken – írja Facebook-bejegyzésében a Veszprém vármegyei rendőrség.

Ütközés, személyi sérülés ugyan nem történt, ám az egyenruhások ismételten felhívták rá a figyelmet, hogy a jelzés nem csak „ajánlás”, hanem azt jelenti, hogy kötelező megállni.

A vasúti átjárón áthajtás tilos jelzésnél komoly pénzbírsággal járhat. Ha a rendőr feljelenti az autóst, akár 100 ezer forint közigazgatási bírságot is kaphat.

A fedélzeti kamera által készített felvételen is jól látszik, hogy az intézkedő rendőr alig akar hinni a szemének, mikor egyik türelmetlen autós hajt át az átjárón a másik után: