eur:
375.52
usd:
318.13
bux:
126768.38
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Vonat halad át az új, fény- és félsorompóval ellátott vasúti átjáróban Keszthelyen az átadás npján, 2023. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Ekkora arcátlanság láttán a rendőr is csak értetlenül pislogott – videó

Infostart

A rendőrségi fedélzeti kamera által rögzített videón egyértelműen látható a rendőr hitetlensége, mikor a szeme láttára hajt át egyik autó a másik után a vasúti átkelő tilos jelzésén.

Veszprém vármegye egyik vasúti átjárójánál három autós is megszegte a közlekedési szabályokat: a tilos jelzés ellenére hajtottak át a síneken – írja Facebook-bejegyzésében a Veszprém vármegyei rendőrség.

Ütközés, személyi sérülés ugyan nem történt, ám az egyenruhások ismételten felhívták rá a figyelmet, hogy a jelzés nem csak „ajánlás”, hanem azt jelenti, hogy kötelező megállni.

A vasúti átjárón áthajtás tilos jelzésnél komoly pénzbírsággal járhat. Ha a rendőr feljelenti az autóst, akár 100 ezer forint közigazgatási bírságot is kaphat.

A fedélzeti kamera által készített felvételen is jól látszik, hogy az intézkedő rendőr alig akar hinni a szemének, mikor egyik türelmetlen autós hajt át az átjárón a másik után:

rendőrség

közlekedés

vasúti átjáró

szabálysértés

közúti ellenőrzés

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A nap folyamán másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba, és ezen az újabb találkozón is bebizonyosodott, hogy Kijev kizárólag politikai okok miatt nem indítja újra a kőolajszállítást - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
 

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Bóka János: Horvátország és Ukrajna is tudja zsarolásra használni az energiafegyvert

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát

Három tévhit, amit garantáltan rosszul tudtál az orosz-ukrán háborúról! Ez valójában az igazság

Hillary Clinton tells House panel she 'had no idea' of Epstein's crimes

×