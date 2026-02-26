Lázár János: a bankok becsapták a magyar devizahiteles ügyfeleket, a kormány kiáll a károsultak mellett

Lázár János építési és közlekedési miniszter Nagy István agrárminiszterrel, a helyi választókörzet fideszes parlamenti képviselőjelöltjével tartott Lázárinfót szerdán Mosonmagyaróváron. Lázár János a fórum elején arról beszélt, hogy a kormány a devizahiteles lakosság négyötödét már kimentette a bajból, de a többiek is segítségre szorulnak. Elmondta, hogy a devizahitel-károsultak érdekeiért és jogaiért hosszú évek óta küzdő ügyvéd, Marczingós László elment egészen az Európai Bíróságig, hogy az érintetteket képviselje, és több pert meg is nyert.

Az építési és közlekedési miniszter szerint a törvény alapján ha az adott bank nem tájékoztatta teljeskörűen az ügyfelet, akkor minden pénz visszajár neki, mert becsapták.

„Nekem az a meggyőződésem, hogy az összes bank becsapta a magyar ügyfeleket, mindegyik. Ezért vissza kellene adni nekik a pénzt, és helyre kellene állítani az eredeti állapotot”

– jegyezte meg a tárcavezető.

Lázár János szerint a bankok azzal próbálják nyomás alá helyezni a magyar kormányt, hogy az esetleges visszafizetés 5 ezer milliárd forintba kerülne, ami csődbe vinné a pénzintézeteket. Ezzel magyarázza azt, hogy a bankok most a bíróságokon gátolják a folyamat elindítását. Az építési és közlekedési miniszter szerint egyértelmű, hogy milyen döntésnek kell születnie az első esetekben, utána pedig a kormány képviselőinek kell hatékonyan fellépnie az érintettek védelmében.

Egyértelművé tette: a kormánynak még foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, „az ügy még nincs lezárva”. Hozzátette: minden olyan devizahiteles ügyét „elő kell venni és meg kell próbálni rendezni”, aki nem kapott törlesztést, nem kapta vissza a neki járó összeget.

Lázár János azt gondolja, nincs olyan ember, aki végigolvas egy 40 oldalas szerződést. Mint fogalmazott, nem gondolja azt, hogy az érintettek nem tudták, mit írnak alá, de szerinte őszintén be kell vallani, hogy

„a bankok azt írnak bele a szerződésbe, amit akarnak, ami az ő érdekeiket szolgálja, és sok esetben olyan nyelven, olyan megfogalmazással élnek, amit egy átlagos, hétköznapi ember nem biztos, hogy meg fog érteni”.

A tárcavezető hangsúlyozta: nem az a céljuk, hogy csődbe vigyék a bankrendszert, hanem az embereknek akarnak segíteni. „Nem kevés pénzről lehet szó, hogyha ezt a kaput kinyitjuk. Most az igazságszolgáltatásra várunk, hogy kinyitják-e ezt a kaput vagy sem. Mi megadóztattuk a bankokat, segítettünk a devizahiteleseknek több turnusban is, és soha nem a banktőke, hanem mindig az egyszerű emberek oldalára álltunk” – fogalmazott Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: ebben az ügyben csak a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk hajlandó tenni az emberekért.