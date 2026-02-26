ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.41
usd:
318.31
bux:
127378.86
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János Lázárinfót tart Mosonmagyaróváron.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Lázár János: a bankok becsapták a magyar devizahiteles ügyfeleket, a kormány kiáll a károsultak mellett

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az építési és közlekedési miniszter szerdán a mosonmagyaróvári Lázárinfón azt mondta, a közeljövőben a bírósági döntések megnyithatják az utat a pénzek visszatérítésének. Hangsúlyozta, hogy a kormánynak több fontos döntést is meg kell majd hoznia. „Mi megadóztattuk a bankokat, segítettünk a devizahiteleseknek többször is, és soha nem a banktőke, hanem mindig az egyszerű emberek oldalára álltunk” – fogalmazott a tárcavezető.

Lázár János építési és közlekedési miniszter Nagy István agrárminiszterrel, a helyi választókörzet fideszes parlamenti képviselőjelöltjével tartott Lázárinfót szerdán Mosonmagyaróváron. Lázár János a fórum elején arról beszélt, hogy a kormány a devizahiteles lakosság négyötödét már kimentette a bajból, de a többiek is segítségre szorulnak. Elmondta, hogy a devizahitel-károsultak érdekeiért és jogaiért hosszú évek óta küzdő ügyvéd, Marczingós László elment egészen az Európai Bíróságig, hogy az érintetteket képviselje, és több pert meg is nyert.

Az építési és közlekedési miniszter szerint a törvény alapján ha az adott bank nem tájékoztatta teljeskörűen az ügyfelet, akkor minden pénz visszajár neki, mert becsapták.

„Nekem az a meggyőződésem, hogy az összes bank becsapta a magyar ügyfeleket, mindegyik. Ezért vissza kellene adni nekik a pénzt, és helyre kellene állítani az eredeti állapotot”

– jegyezte meg a tárcavezető.

Lázár János szerint a bankok azzal próbálják nyomás alá helyezni a magyar kormányt, hogy az esetleges visszafizetés 5 ezer milliárd forintba kerülne, ami csődbe vinné a pénzintézeteket. Ezzel magyarázza azt, hogy a bankok most a bíróságokon gátolják a folyamat elindítását. Az építési és közlekedési miniszter szerint egyértelmű, hogy milyen döntésnek kell születnie az első esetekben, utána pedig a kormány képviselőinek kell hatékonyan fellépnie az érintettek védelmében.

Egyértelművé tette: a kormánynak még foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, „az ügy még nincs lezárva”. Hozzátette: minden olyan devizahiteles ügyét „elő kell venni és meg kell próbálni rendezni”, aki nem kapott törlesztést, nem kapta vissza a neki járó összeget.

Lázár János azt gondolja, nincs olyan ember, aki végigolvas egy 40 oldalas szerződést. Mint fogalmazott, nem gondolja azt, hogy az érintettek nem tudták, mit írnak alá, de szerinte őszintén be kell vallani, hogy

„a bankok azt írnak bele a szerződésbe, amit akarnak, ami az ő érdekeiket szolgálja, és sok esetben olyan nyelven, olyan megfogalmazással élnek, amit egy átlagos, hétköznapi ember nem biztos, hogy meg fog érteni”.

A tárcavezető hangsúlyozta: nem az a céljuk, hogy csődbe vigyék a bankrendszert, hanem az embereknek akarnak segíteni. „Nem kevés pénzről lehet szó, hogyha ezt a kaput kinyitjuk. Most az igazságszolgáltatásra várunk, hogy kinyitják-e ezt a kaput vagy sem. Mi megadóztattuk a bankokat, segítettünk a devizahiteleseknek több turnusban is, és soha nem a banktőke, hanem mindig az egyszerű emberek oldalára álltunk” – fogalmazott Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: ebben az ügyben csak a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk hajlandó tenni az emberekért.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Lázár János: a bankok becsapták a magyar devizahiteles ügyfeleket, a kormány kiáll a károsultak mellett

lázár jános

bankrendszer

devizahitel-károsultak

mosonmagyaróvár

nagy istván

lázárinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát
Ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkednének – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A magyar pedagógusok egyszeri bruttó 150 ezer forintos juttatást biztosítanak legkésőbb márciusban, és jövőre a tanárok átlagbére meg fogja haladni az egymillió forintot – mondta. Nagy Márton gazdasági miniszter kijelentéséről, amely szerint csak öt nagybank kellene, hogy maradjon, Gulyás Gergely azt mondta: ez nem a kormányzati álláspont, „nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát.”
 

Orbán Viktor: ennek a választásnak Magyarország biztonsága a tétje

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 12:00
Orbán Viktor személyesen köszöntötte a kecskeméti Mercedes ötezredik alkalmazottját
2026. február 26. 11:40
Hankó Balázs: minimum 50 százalékkal nőnek az ösztöndíjak a felsőoktatásban
×
×