Bendarzsevszkij Anton: legkésőbb novemberig lehet áttörés az orosz–ukrán béke ügyében, de nem a fronthelyzet miatt

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a háborúban álló felek közül Ukrajnát az újabb fűtési szezon, Oroszországot pedig az amerikai félidős választások eredménye sarkallhatja megállapodásra. Bendarzsevszkij Anton az InfoRádió GeoTrendek című műsorában úgy fogalmazott, már most is rossz állapotban van az ukrajnai energetikai rendszer, és szerinte csak egy bizonyos részét tudják majd helyreállítani 2026 októberére vagy novemberére. Azt gondolja, abból a feltételezésből érdemes kiindulni, hogy minden fűtőszezon, minden tél egyre rosszabb az ukrán lakosság számára, a 2025/2026-os téli időszak pedig kiváltképpen kedvezőtlenül alakult.

A posztszovjet térség szakértője arra számít, hogy a következő tél még keményebb lehet Ukrajna számára, de ez nyilván nagymértékben függ attól, milyen lesz az időjárás, amit értelemszerűen nem lehet már most megmondani. Ugyanakkor úgy véli, az ukránokat nagyon szorítja az idő, és

az olyan befolyásoló körülmények, mint az időjárás vagy az energetikai infrastruktúra állapota, egyre inkább a béke, a kompromisszum irányába terelheti őket.

Szerinte ezek a tényezők a következő időszakban akár nagyobb súllyal eshetnek a latba, mint az, hogy mi történik éppen a fronton, de nyilván utóbbi sem mellékes. Ezzel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton megjegyezte: az elmúlt három évben „nem sok dolog változott” a fronton.

Befolyásoló tényező lehet az is, hogy a két fél közül melyiket érintik érzékenyebben az utánpótlási gondok, akár fegyverek, lőszerek, akár a személyi erő kapcsán. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint ugyanakkor a fegyverszünet vagy a béke tekintetében 2026 novemberéig sokkal inkább a kényszer szülte helyzetek, külső körülmények hozhatnak áttörést mind az orosz, mind az ukrán oldalon, és ezek a fejlemények erősíthetik a kompromisszumkészséget.

A szakértő szerint az idő nemcsak az ukránokat, hanem az oroszokat, sőt még az Egyesült Államokat is szorítja. Az USA-ban ugyanis novemberben félidős kongresszusi választásokat tartanak, és Bendarzsevszkij Anton úgy véli, nem biztos, hogy Moszkva ki fog várni egészen addig. Mint fogalmazott, annak ellenére, hogy Donald Trumpnak „vannak erős lépései” Oroszországgal szemben, mégiscsak „egy olyan racionális szereplőnek tűnik orosz szempontból”, akivel lehet tárgyalni, aki megnyitotta a kommunikációs csatornákat, és aki hajlandóságot mutatott arra, hogy meghallgassa Moszkva követeléseit.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója elmondta: a mostani előrejelzések szerint van arra esély, hogy a Republikánus Párt a novemberi választásokon elveszíti a többségét a Kongresszusban, akár mindkét házban. Ez viszont egy olyan helyzetet teremthet, ami „sokkal kiszámíthatatlanabb Oroszország szemszögéből”. Bendarzsevszkij Anton szerint

ha beigazolódik az, amit az amerikai felmérések mutatnak, már nem lesz garantált, hogy mindenképpen tárgyalni fog az amerikai fél Oroszországgal.

„Emiatt az oroszok is érdekeltek lehetnek abban, hogy akár novemberig valamilyen kompromisszumos megoldást kössenek az ukrajnai háború kapcsán” – összegzett a szakértő.

