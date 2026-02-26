Maradnak rács mögött a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjai

Felidézték, hogy a megalapozott gyanú szerint a javítóintézetben igazgatóhelyettesként, majd később igazgatóként dolgozó férfi, valamint az egyik intézeti munkavállaló hosszabb időn keresztül, több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazott a nevelése, felügyelete alatt álló személyeket. Az igazgató ezen felül a korábbi intézményvezető által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonást is akadályozta.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés megakadályozása érdekében, a nő esetében jelenlétének biztosítása érdekében is indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását. Továbbá a bíróság megállapította, hogy

a nyomozás során a gyanúsítások köre jelentősen, a többi között kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény megalapozott gyanújával is bővült

– ismertették.

Emlékeztettek: a nyomozás feladata az elkövetés körülményeinek tisztázása, ezért továbbra is elsődleges érdek ennek zavartalanságát és a terheltek befolyásától mentes lefolytatását biztosítani.

Figyelemmel a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélyére, a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, illetve – a női gyanúsított esetében – a jelenlétének biztosítása miatt, a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a bíróság a gyanúsítottak letartóztatásának meghosszabbításával látta biztosítottnak.

A végzés nem végleges - olvasható a Fővárosi Törvényszék közleményében.