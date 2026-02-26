ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök
Egy nagy halom kriptovaluta-érme.
Nyitókép: Unsplash

Elemző: ez áll a Bitcoin esésének hátterében

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ha érkezik egy megfelelő katalizátor, akkor viszont ismét emelkedésnek indulhat az árfolyam.

2022 óta nem volt példa arra, hogy ennyit esett volna a bitcoin árfolyama egy hónapban – mondta el Kövesy Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Az árfolyam tavaly év végi csúcsáról lefeleződött, ez egy nagyobb trend része. Több tényezője is van ennek, az egyik egy általánosabb kockázatkerülő hangulat a piacokon. Ennek okai a geopolitikai kockázatok, illetve az amerikai kamatpályával kapcsolatos kérdések – magyarázta az elemző.

Forrás: tradingeconomics.com
Forrás: tradingeconomics.com

Hozzátette, hogy sokan mondják azt, hogy a bitcoin a digitális arany. Emlékeztetett, hogy az arany év elején még csúcsokat döntött, a bitcoin pedig folyamatosan esett ezzel párhuzamosan, így nehéz ezt megerősíteni. Az arany jobb proxyja a befektetők jelenlegi, védelmet kereső, kockázatkerülő hangulatának.

Ezen felül az elmúlt néhány évben az amerikai tőzsdén jegyzett bitcoin-alapokba rengeteg tőke áramlott. Ezeken az alapokon keresztül tudnak az intézményi befektetők bitcoint vásárolni szabályozott körülmények között. Itt nemhogy lelassultak a tőkeáramlások, hanem

egyenesen elkezdték „kihúzni” a pénzt ezekből az alapokból

– fogalmazott az elemző.

Ez nyomást helyez a bitcoin árfolyamára is. A jelenlegi esés azért is öltött ekkora mértéket, mert a piacára jellemző volt, hogy a befektetők tőkeáttételes pozíciókat építettek ki. Ez azt jelentette, hogy befektetési hitelből végezték a pozíciók kiépítését. Amikor egy ilyen nagyobb esés beindul, ezek a pozíciók gyakran kényszerlikvidálásra kerülnek, amelynek hatására nagyobb lesz az esés mértéke – tette hozzá Kövesy Károly.

Nem jelenthető még ki általánosságban ugyanakkor, hogy a bitcoin népszerűsége minden befektető esetében leáldozott volna. Mindig is rendkívül kockázatos és rendkívül volatilis eszköz volt, az elmúlt néhány évben „simán” produkált 60-80 százalékos eséseket, majd pedig történelmi csúcsokat ért el. Ez az esés nem a bitcoin végét jelenti, ugyanakkor egy ilyen medvepiac huzamosabb ideig is ki tud tartani, ameddig nem érkezik egy árfolyamemelkedést indító katalizátor. Ez például az amerikai monetáris politikában bekövetkező fordulat lehetne, akár az elnök nyomására – magyarázta az elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: ez áll a Bitcoin esésének hátterében

bitcoin

árfolyamesés

kövesy károly

×