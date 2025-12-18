A YouTube nyerte az Oscar-gála közvetítési jogát

Az Oscar-díjakat odaítélő Amerikai Filmakadémia megállapodott a YouTube-bal: 2029-től a Google videómegosztóján lesz látható az Oscar-ceremónia élő közvetítése – írja a Variety cikke alapján a hvg.hu.

Az Oscar-átadót évtizedeken át az amerikai ABC közvetítette, a tévécsatornának 2028-ig szól a szerződése. A lap szerint a Netflix és az NBC Universal is felmerült lehetséges partnerként, de végül a YouTube-nál landoltak a közvetítési jogok.

Értesülések szerint a videómegosztó kilenc számjegyű összegért szerezte meg 2033-ig a közvetítés jogát, míg a Disney/ABC évente 100 millió dollárt fizetett, illetve fizet az akadémiának 2028-ig.

Az Oscar-gálát eddig országos televízión sugározták, de már nem hozza a régi idők nézettségi számait. Még a hírhedt 2022-es incidens, amikor Will Smith megütötte Chris Rockot, is csak 16,6 milliós átlagos nézőszámot eredményezett – ami a COVID által sújtott 2021-es Oscar után a második legalacsonyabb éves adat.

Az idei 18,1 milliós nézettség ugyan figyelemre méltó a lineáris tévézés általános visszaeséséhez képest, de eltörpül a régi idők számai mellett. A valaha volt legnézettebb Oscar-gála 1998-ban volt, amikor 57 millióan követték a show-t elsősorban a Titanic miatt.