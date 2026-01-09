Korlátozások a vasúti közlekedésben

A kora délutáni óráktól elmondható, hogy a dunántúli régióban két kivétellel a vasútvonalakon rendben zajlik a vonatközlekedés – tájékoztatott Váczi Viktor.

A MÁV-csoport szóvivője elmondta: az S74-es vonatok helyett Almásfüzítő és Esztergom között pénteken egész nap pótlóbuszok közlekednek, az S10-es vonatok az almásfüzítői állomásra pedig nem térnek be, Almásfüzítő és Almásfüzítő felső között autóbuszok közlekednek.

Az észak-balatoni vonalon felsővezeték-szakadás helyreállítása miatt péntek estig közlekednek pótlóbuszok változó szakaszokon.

A keleti országrészben a regionális közlekedésben nem tapasztalhatóak fennakadások – jelezte a szóvivő.

A távolsági forgalomban hosszabb menetidőre, késésekre kell készülni a hosszú távon közlekedő vonatoknál, a Nyírség- és a Tokaj Intercityknél. „30-40 perces késések előfordulhatnak a békéscsabai Intercityk esetében is.

„Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a helyközi buszoknál is hosszabb menetidővel kell számolniuk az utasoknak. A székesfehérvári vonalon a tárnoki térségben baleseti helyszínelés miatt voltak korlátozások, ám ezek 14 órától megszűntek.”

Váczi Viktor kiemelte: utazás előtt mindenképpen célszerű, hogy az utasok tájékozódjanak a MÁV-csoport honlapján, ahol az autóbuszos és a vasúti közlekedéssel kapcsolatos híreket folyamatosan frissítik. További fontos információ, hogy a buszjegyeket elfogadják a vonatokon, illetve a vonatjegyeket is a buszokon, ez országszerte így van, valamint ugyancsak országszerte a helyjegyköteles vonatok helyjegyváltása nélkül vehetők igénybe.