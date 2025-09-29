ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.17
usd:
333.85
bux:
99215.75
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Loupe

Balesetet szenvedett előadás közben Földes Eszter

Infostart

Épp takarásban volt, amikor kiment a bokája, a darab viszont szinte egyáltalán nem sérült, és meghajolni is kiugrált a végén.

A kezdet/vége előadása közben, a takarásban ment ki szombaton Földes Eszter bokája a Marczibányi Téri Művelődési Központban, de a baleset után a művész még végigjátszotta a darabot.

Az esetről a Facebookon számolt be Molnár Áron, a társulat és a színdarab egyik színésze. Azt írta, hogy Földes Eszter a darab végén, az utolsó dalnál már nem ment ki a színpadra: „Megáll az ajtónál, majd a rap vége felé hátranézünk, és látszik, hogy ájul el. Odaszaladtunk, kérdeztük, hogy jól van-e, erre nem mond semmit csak rappel tovább. Kiszaladok, kérdezem az asszisztenseket, hogy mi történt, kiderült, hogy Eszternek hátul, a takarásban kiment a bokája” – fogalmazott Molnár Áron. Mindössze egy koreográfia maradt ki, de ott a közönséghez fordulva elmesélték a jelenetet, így zavartalanul zajlott le a színdarab, melynek végén fél lábon ugrálva kiment a nézők elé meghajolni Földes Eszter is.

A színész megdicsérte a közönséget, mert „szuperul és nagyon támogatóan reagáltak”.

Kezdőlap    Kultúra    Balesetet szenvedett előadás közben Földes Eszter

baleset

színház

földes eszter

loupe színház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Polgár Judit: a sakk egy 1500 éves játék, de kreatív ötletekkel mindig megújítható

Polgár Judit: a sakk egy 1500 éves játék, de kreatív ötletekkel mindig megújítható

Szeptember utolsó napján rendezik a XI. Polgár Judit Világsakkfesztivált, amelyen rengetegféle játék, program, kaland várja az érdeklődőket. A kétszeres női sakkolimpiai bajnok az InfoRádióban beszélt az eseményről, a szervezésről, a rendezvény újdonságairól, az oktatásról, a sportág jelenéről és jövőjéről, valamint személyes céljairól is.
Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Arató Gergely Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Orbán Viktornak, Tuzson Bencének és a legfőbb ügyésznek is írásbeli kérdéseket nyújt be, hogy kiderüljön az igazság a javítóintézetben történtekről. Rogán Antal szerint az ukrán és egy másik, nem európai titkosszolgálat állhat a kormányt lejárató akció mögött.
 

Orbán Viktor: félnótás, széllelbélelt emberekből áll az ellenzék

Kormányzásra felkészítő szakértőt "igazolt" a Tisza Párt

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óvatosan optimisták az európai gazdasági szereplők

Óvatosan optimisták az európai gazdasági szereplők

A gazdasági hangulat a várt csekély romlás helyett kissé javult az euróövezetben és az EU-ban, a foglalkoztatási várakozások azonban valamelyest romlottak mindkét régióban az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) hétfői jelentése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bajban a Chelsea edzője? Nem jönnek az eredmények, lassan elfogyhat a türelem

Bajban a Chelsea edzője? Nem jönnek az eredmények, lassan elfogyhat a türelem

A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

The attacker drove a vehicle into the church during a service and opened fire, before being killed himself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 12:55
Sting jővőre újból Magyarországon koncertezik
2025. szeptember 29. 07:28
Deák Bill Gyula-koncert lesz november 15-én a Budapest Sportarénában
×
×
×
×