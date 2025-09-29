Balesetet szenvedett előadás közben Földes Eszter

A kezdet/vége előadása közben, a takarásban ment ki szombaton Földes Eszter bokája a Marczibányi Téri Művelődési Központban, de a baleset után a művész még végigjátszotta a darabot.

Az esetről a Facebookon számolt be Molnár Áron, a társulat és a színdarab egyik színésze. Azt írta, hogy Földes Eszter a darab végén, az utolsó dalnál már nem ment ki a színpadra: „Megáll az ajtónál, majd a rap vége felé hátranézünk, és látszik, hogy ájul el. Odaszaladtunk, kérdeztük, hogy jól van-e, erre nem mond semmit csak rappel tovább. Kiszaladok, kérdezem az asszisztenseket, hogy mi történt, kiderült, hogy Eszternek hátul, a takarásban kiment a bokája” – fogalmazott Molnár Áron. Mindössze egy koreográfia maradt ki, de ott a közönséghez fordulva elmesélték a jelenetet, így zavartalanul zajlott le a színdarab, melynek végén fél lábon ugrálva kiment a nézők elé meghajolni Földes Eszter is.

A színész megdicsérte a közönséget, mert „szuperul és nagyon támogatóan reagáltak”.