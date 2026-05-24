Történelmi német látogatás Csehországban

"Ez nem magától értetődő dolog, ez nagy bátorság és párbeszéd eredménye" - mutatott rá Hörtler. Felszólította a résztvevőket: azt a tényt, hogy a kitelepített szudétanémetek most első ízben egykori hazájukban tarthatják meg közgyűlésüket, használják ki a hídépítésre és a közös európai jövő kialakítására.

A németek második világháború utáni kitelepítését Steffen Hörtler a korábbi, több évszázados együttélés "keserű megszakításának" minősítette. Úgy vélte, hogy most azonban Brünnben a szudétanémeteket békésen fogadták. "Közösen építjük az európai jövő élő hídjait" - jegyezte meg.

Az SdL 76. közgyűlése vasárnap a brnói vásárcsarnokban az egykori csehszlovákiai szudétanémet régiók zászlóinak ünnepélyes bevonulásával nyílt meg. Minden zászlóvivő régiójának jellegzetes népviseletébe öltözött.

A közgyűlésen politikai beszédet mondott Berndtl Posselt, az SdL vezetője, valamint Markus Söder bajor kormányfő, akit Prágában Petr Pavel cseh államfő is fogad.

A szudétanémetek csehországi közgyűlése "történelmi pillanat, a remény és a megbékélés napja, nagy ünnep" - fogalmazott felszólalásában Markus Söder. Bajorország hagyományosan a kitelepített szudétanémetek legfőbb patrónusa.

"A szudétanémetek a szeretet és nem gyűlölet üzenetével a szívükben jöttek Brünnbe"

- jelentette ki Berndt Posselt.

Jan Grolich, a dél-morvaországi régió kereszténydemokrata elöljárója üdvözletében "kedves honfitársainknak" nevezte a szudétanémeteket és örömét fejezte ki afelett, hogy Brnóban fogadhatja őket.

Azt mondta, hogy a csehek és a németek a 2. világháború óta hatalmas utat tettek meg a megbékélés felé. "Nem akarjuk átírni a történelmet, csak meg akarjuk mutatni, milyen nagy erő lakozik az igazságban és a szeretetben, s hogy ez elvezethet a megbékéléshez, a barátsághoz és a szabadsághoz" - szögezte le Jan Grolich, akinek beszédét nagy tapssal fogadták a jelenlévők.

A szudétanémeteket a Meeting Brno civil szervezet hívta meg, az azonos nevű kulturális fesztivál keretében.

A Szudétanémet Honfitársi Szövetséget 1950-ben alapították meg a Csehszlovákiából kitelepített németek. Az SdL és Prága viszonya hosszú évtizedeken át ellenséges volt, mert a németek visszakövetelték egykori vagyonukat, amit Prága elutasított. Követelték azoknak a Benes-dekrétumoknak a hatályon kívül helyezését is, amelyek alapján a csehszlovák állam 1945-ben elvette vagyonukat és megfosztotta őket állampolgárságuktól. Másfél évtizede azonban fokozatosan javult a felek közti viszony, s az SdL 2015-ben kivette programjából a vagyoni követeléseket és a Benes-dekrétumok hatályának a megszüntetését is.

Az elmúlt években a jobboldali cseh kormányok már miniszteri szinten képviseltették magukat a szudétanémetek hagyományos pünkösdi találkozóin.