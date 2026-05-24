2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
A tömeges turizmus ellen tüntetnek Barcelonában 2025. június 15-én. A tiltakozók szerint a katalán fővárosba irányuló turistaáradat felelős részben a lakásgondokért. A bal oldali tábla a helybeli lakosok és a turisták arányát mutatja, a másik felirata szerint a turizmus megöli Barcelonát.
Nyitókép: MTI/AP/Pau Venteo

Barcelonából már elhajtanák a turistákat – betelt a pohár, vége a dalnak

Infostart

Fenntartható turizmusért felelős biztost neveztek ki Barcelonában, hogy megreformálják a várost és azt, mennyien látogathatják. Sőt, azt is szeretnék, hogy ne azok a típusú turisták jöjjenek, akik korábban érkeztek a városba.

A barcelonai hatóságok évtizedek óta reklámozták a pezsgő mediterrán várost, mostanra viszont arra jutottak, hogy kineveznek arra egy embert, hogy kitegye a turisták szűrét – írja a The Guardian. 2025-ben a terület 26 millió látogatót vonzott, ez a 2024-es adathoz képest 2,4 százalékos növekedést jelent. Mint írják, José Antonio Donaire fenntartható turizmusért felelős biztosi kinevezése jelentős hozzáállásbeli különbséget jelent. Ő maga úgy fogalmazott, hogy Barcelona elérte a látogatók számának maximumát, nem szeretnének akár eggyel több turistát sem.

Persze időbe kerülhet, mire az általa javasolt változtatásokat átültetik a gyakorlatba, főleg amiatt, mert a többi szereplő (a kikötő, a reptér, a légitársaságok, a hotelek) nem feltétlenül ugyanezt akarja. Donaire kifejezett célja, hogy megmentse a híres La Boquería nevű piacot, amely már évek óta nem a friss élelmiszerek árusítására rendezkedett be, hanem harapnivalók árusítására. Ezeket az elviteles snackeket be is fogják tiltani.

Egy éven belül már látható lesz az új Boquería

– emelte ki.

A cikkben emlékeztetnek, hogy 2017-ben már moratóriumot vezettek be a hotelépítésekre Barcelona belvárosában, ugyanakkor ez sokat nem hatott az Airbnb-n és más platformokon rövid távra kiadott lakások esetében. Ráadásul 2028-ban tízezer turistaapartman engedélyét fogják bevonni – a városvezetés abban reménykedik, hogy ezek a lakások visszatérnek a piacra. Hozzáteszik, hogy ugyan például New Yorkban egy ilyen intézkedéstől még nem lett több bérlakás a piacon, de az a tervük, hogy külön ösztönzőket készítenek a főbérlők számára.

Az új megközelítés arról is szól, hogy az érkező turisták más csoportokból kerüljenek ki. Jelenleg a látogatók 65 százaléka a „szabadidős turista” kategóriába tartozik, a többiek pedig vagy konferenciákra érkeznek, vagy pedig „kulturális látogatók”, akik a múzeumok, az építészet vagy pedig a zenei fesztiválok miatt jönnek.

Emellett csökkentik a turistahajók számára rendelkezésre álló kikötőhelyek számát is. Az egynapos kirándulásokra érkezőkre nem lesz hatással a hotelek és az Airbnb-k számának csökkentése – az ő esetükben megnövelték a parkolási díjakat, és arra kötelezték a turistabuszokat, hogy a város szélén parkoljanak.

Emellett azt is hozzáteszik, hogy a látogatók fele visszatérő turista, akik már látták a főbb látványosságokat. Őket arra ösztökélnék, hogy a városból tegyenek kisebb kirándulásokat, illetve olyan területeket látogassanak meg, mint például a Montjuïc nevű park. Ezen felül a kocsmatúrákat is betiltanák.

Összességében remélik, hogy 30 évnyi turizmus-boom után a mérleg visszabillenhet a barcelonai lakosok irányába.

Mint a Times cikke emlékeztet, az 1992-es olimpia jelentősen megváltoztatta Barcelona látképét. Előtte például nem is volt kiépített strand a tengerparton, csak kis kunyhók sorakoztak egy vasútvonal mellett. Az olimpia hatására szüntették meg a tengerparti ipari zónát. Az Egyiptomból importált homokkal készült tengerparti terület mára jelentős turistalátványossággá alakult át.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át

Fontos jelzést kapott az olajpiac vasárnap, miután egy iraki nyersolajat szállító szuper tanker sikeresen elhagyta a Perzsa-öblöt és áthaladt a Hormuzi-szoroson, írja a Bloomberg.

Komoly izgalmak a Roland Garroson: Sinner tarolhat a férfiaknál, a nőkre kegyetlen küzdelem vár

A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.

Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran

The US president said both sides "must take their time" to reach a deal, after saying on Saturday that an agreement had been "largely negotiated".

