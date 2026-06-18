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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Jön a bizonyítványosztás, de jobb, ha mellőzzük a dicsekvő posztokat – tanácsok, intelmek a szakértőtől

Infostart / InfoRádió

A szülőknek nem szabad hagyniuk, hogy gyermekük abban mérje a személyisége értékét vagy a szerethetőségét, hogy éppen milyen osztályzatot kap – mondta az InfoRádióban a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója. Gál Beatrix szerint az az ideális, ha a bizonyítvány vagy az osztályzat megmarad iránymutatásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek merrefelé tart, mely dolgokon lehetne változtatni az előrejutás érdekében.

A héten véget ér a tanév, a diákok hamarosan megkapják a bizonyítványukat, majd kezdődhet a jól megérdemelt nyári szünet. Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő arra figyelmezteti a szülőket, hogy az osztályzat nem végső ítélet, csak egy adott időszak pillanatképe, ezért nem szabad engedni, hogy szorongás alakuljon ki miatta a családban.

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója szerint nagyon fontos, hogy a gyermekek teljesítményét mindig saját magukhoz mérjük. Azt gondolja, ilyen helyzetben az a legnagyobb hiba, amit egy szülő elkövethet, ha elkezd példálózni a gyermeke valamelyik osztálytársával, hogy ő mennyivel jobban teljesít. Gál Beatrix azt az álláspontot képviseli, hogy minden gyermek saját magához képest tudja a legtöbbet kihozni önmagából, és hogyha erővel pressziót gyakorolnak rá a szülők, akkor az egyáltalán nem segítség, hanem inkább hátráltatja őt. Figyelmeztetett, hogy

ilyenkor sok gyermek szorongóvá válik vagy egészségtelen teljesítménykényszer alakulhat ki bennük.

Természetesen nagyon oda kell figyelni arra, hogy a gyermek hogyan halad a tanulásban, és ha úgy alakul, hogy elkezdenek romlani az eredményei, akkor utána kell járni, mi lehet ennek a hátterében. A teljesítményben való visszaesés számos okkal magyarázható. Előfordulhatnak kortárs problémák, konfliktusok a tanárral, feszültség otthon, amelyek Gál Beatrix szerint „létjelzők”. Mint mondta, a szülőnek arra kell törekednie, hogy támogassa a gyermekét abban, hogy magához képest a legtöbbet nyújtsa, folyamatosan fejlődjön, és jobb, ha elvonatkoztatnak attól, hogy más diákok, az osztálytársak hogyan teljesítenek. Ha pedig jól teljesít a gyermek, akkor szintén nagyon fontos a visszacsatolás, az elismerés, mert a dicséret magabiztosságot és motivációt adhat.

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója úgy véli, a szeretetünk kifejezése nem függhet attól, milyen lett a gyermek bizonyítványa. Mint fogalmazott,

nem érezheti azt a gyermek, hogy ahhoz, hogy ő szerethető legyen, teljesítenie kell valamit.

Nem szabad hagyni, hogy abban mérje a személyisége értékét vagy a szerethetőségét, hogy éppen milyen osztályzatot kap. Az az ideális, ha a bizonyítvány vagy az osztályzat megmarad egyfajta iránymutatásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek merrefelé tart, esetleg mely dolgokon lehetne változtatni az előrejutás érdekében. „Nem lesz mindenkiből mérnök vagy orvos, egy gyermeknek később lehet más területen is kiteljesedett, boldog élete. Nagyon sok fodrász vagy asztalos is boldog életet tud élni. A bizonyítvány inkább arra lehet egy jó visszajelzés a diákoknak, hogy melyek azok a képességek, amelyekben erősek, és melyek azok, amelyek nem annyira az ő területeik” – magyarázta a szakértő.

Nem az osztályzatok határozzák meg, kivé válik egy gyermek

Gál Beatrix szerint arra kell figyelni, hogy milyen érdeklődési körei vannak a gyermeknek, mert ezek jó iránymutatók a jövőre nézve. Arra is nagyon sok példa van, hogy kicsit később érik meg valaki. Vannak olyanok, akik egyszerűbb iskolával kezdenek, aztán már akár felnőttként szereznek plusz képzettségeket, diplomákat. Mint mondta, nem az határoz meg egy teljes életet, hogy általános iskolában vagy gimnáziumban milyen osztályzatokat kapunk. „Ez inkább csak egy visszajelzés felénk, hogy a gyermekünk éppen hogy van a bőrében” – fogalmazott a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója

Ugyanakkor az sem jó, ha a szülők túlzottan engedékenyek és semmilyen elvárásuk sincs a gyerekükkel szemben, és bagatellizálják a bizonyítványt vagy a felvételit. Gál Beatrix szerint viszont ez inkább a ritkább eset, de valóban figyelni kell erre is. Mint mondta, az ő tapasztalatai szerint

szinte minden szülőben van szorongás a gyermeke teljesítménye miatt, és a legtöbben azt hajtogatják, hogy a legjobbat akarják a gyereküknek, a legjobb pedig csak az lehet, hogyha mindenben maximálisan teljesít.

Hozzátette: minden szülő jól ismeri a gyermekét, és ennek megfelelően önmagához képest kell őt értékelni.

Eléggé általános az a jelenség, hogy egy diák az általános iskola alsó tagozatában végig négyeseket és ötösöket kap, aztán amikor megkezdődik a kiskamaszkor, tehát 5-7. osztályban, jön egy jelentős romlás. Ilyenkor Gál Beatrix szerint nem bagatellizálni kell a dolgot, hanem meg kell beszélni, mi van a visszaesés hátterében, esetleg ki kell deríteni, hogy van-e olyan dolog, hátráltató tényező a gyerek lelkivilágában, aminek a feldolgozása problémát okoz. Sok esetben azért is romlanak az osztályzatok, mert a gyermek rossz társaságba keveredik. Gyakran előfordul, hogy egy osztályban középpontba kerül egy olyan erős személyiségű véleményvezér, aki egyébként nem teljesít jól, és mellette „cikivé válik jó eredményeket elérni”.

A szakértő azt gondolja, a legritkább esetben van az, hogy a szülők arra foghatják a rosszabb teljesítményt, hogy a gyermek lusta, a valós ok ugyanis inkább valamilyen lelki gond, ki nem beszélt konfliktus vagy nem várt életesemény lehet.

A közösségi média és a posztok veszélyei

A tanév végén újra és újra megismétlődő szokássá vált, hogy egyes szülők a közösségi oldalakon posztokat jelentetnek meg gyermekük csupa jeles bizonyítványáról, ezzel büszkélkedve vagy dicsekedve. Gál Beatrix rendkívül toxikusnak tartja ezt a tendenciát, mert szerinte „ez nem a gyerekről szól, hanem a szülőről”. Mint fogalmazott,

ilyenkor a szülők a gyerek sikereiben akarnak fürdőzni, miközben ebből a gyereknek semmilyen haszna nincs.

Úgy véli, alapjában véve nagyon káros, ha a gyermekek túl vannak reprezentálva a közösségi médiában, mert rengeteg támadási felületet ad.

A social médiát ma már szinte mindenki használja, így ha egy szülő kiteszi a gyermeke bizonyítványáról készült fotót, azt vélhetően látni fogják az osztálytársai, ami miatt atrocitás is érheti. A szakértő szerint ebbe nagyon sokan bele sem gondolnak, mert mindenáron csak posztolni akarnak. Az óvatlan szülők nem gondolnak arra, hogy ebből milyen hátrányok származhatnak.

Ez a probléma a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálatot nem érinti, hiszen speciális helyzetben vannak, a törvény ugyanis tiltja a gyermekvédelmi ellátásban lévő gyerekek megjelentetését a közösségi médiában, és ennek a szabálynak a betartása vonatkozik a nevelőszülőre és a vér szerinti szülőre is, aki éppen nincs kapcsolatban a gyermekével.

Gál Beatrix azt javasolja a szülőknek, hogy minimalizálják a közösségi platformokon a gyermekük megjelenítését, már csak azért is, mert ez szintén okot adhat káros összehasonlításokra. Valakiről ugyanis csupa jó információk terjednek el, míg akik ettől elmaradnak, kevesebbnek vagy rosszabbnak érezhetik magukat.

Ez más szülőben is frusztrációt kelthet, mondván az ő gyermeke miért nem tud olyan jól teljesíteni.

A szakértő óva inti a a szülőket attól, hogy képeket posztoljanak a gyermekük bizonyítványáról, és azt sem tartja jónak, ha arccal, jól felismerhetően tesznek ki fotókat a gyermekükről, amint éppen díjat vesz át valamilyen tanulmányi vagy egyéb iskolai versenyen. Érvelése szerint a kiskorúak még nem tudják eldönteni, hogy meg szeretnének-e jelenni így gyakorlatilag mindenki szeme láttára a világhálón, mert nem szabad megfeledkezni arról, hogy ami oda felkerül, az ott is marad, nincs felette semmilyen kontroll.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Jön a bizonyítványosztás, de jobb, ha mellőzzük a dicsekvő posztokat – tanácsok, intelmek a szakértőtől

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Jön a bizonyítványosztás, de jobb, ha mellőzzük a dicsekvő posztokat – tanácsok, intelmek a szakértőtől

Jön a bizonyítványosztás, de jobb, ha mellőzzük a dicsekvő posztokat – tanácsok, intelmek a szakértőtől

A szülőknek nem szabad hagyniuk, hogy gyermekük abban mérje a személyisége értékét vagy a szerethetőségét, hogy éppen milyen osztályzatot kap – mondta az InfoRádióban a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója. Gál Beatrix szerint az az ideális, ha a bizonyítvány vagy az osztályzat megmarad iránymutatásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek merrefelé tart, mely dolgokon lehetne változtatni az előrejutás érdekében.
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