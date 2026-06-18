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LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 08: Actress Daveigh Chase arrives at the official launch party for the most anticipated video game of the year, The Elder Scrolls V: Skyrim, at the Belasco Theatre on November 8, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by Jordan Strauss/Getty Images for Bethesda)
Nyitókép: Jordan Strauss/Getty Images for Bethesda

Elhunyt Daveigh Chase színésznő, A kör és a Donnie Darko sztárja

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Az egykori gyerekszínész 35 éves volt, egy betegség szövődményeibe halt bele.

Harmincöt éves korában meghalt Daveigh Chase, A kör című filmből ismert egykori gyermekszínész – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Daveigh Chase adta a hangját a Disney első, Lilo és Stitch című, egész estés animációs filmjében és sorozatában Lilónak is.

A színésznő agyhártyagyulladás következtében kialakult szepszis miatt halt meg egy Los Angeles-i kórházban. Menedzsere elmondása szerint nem sokkal korábban alultápláltság miatt szintén kórházi kezelésre szorult.

Első szerepét négyéves korában kapta, három évvel később már Hollywoodban is foglalkoztatni kezdték. Az áttörést 2001 hozta meg számára, amikor Samantha Darkót, a főszereplő húgát alakította a Donnie Darko című filmben. A következő évben készült A kör című horrorban ő játszotta Samara Morgant, a hosszú hajú szellemet, aki kimászott a tévékészülékből. Több ismert sorozatban, például a Vészhelyzetben és a Bűbájos boszorkákban is feltűnt.

Daveigh Chase 2015-ben visszavonult a nyilvánosságtól, azóta többször is meggyűlt a baja a törvénnyel, kábítószer-birtoklás és egy lopott autó használata miatt is vádat emeltek ellene.

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Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Daveigh Chase színésznő, A kör és a Donnie Darko sztárja

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