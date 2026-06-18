Életfogytiglani börtönt kapott a prostituáltakra vadászó Gilgo Beach-i sorozatgyilkos

A 62 éves, családos építész áprilisban megváltoztatta eredeti vallomását, és elismerte nyolc fiatal nő meggyilkolását, így tárgyalás sem lesz a Gilgo Beach-i sorozatgyilkos ügyében. Rex Heuermann a gyilkosságokat a New Yorkhoz közeli Long Island tengerpartján követte el.

Az ítélethozatali tárgyaláson megjelentek az áldozatok hozzátartozói, akik szembesítették a gyilkost cselekedetével. Rex Heuermann elismerte felelősségét azért, amit tett. A bíró kérdésére, hogy sajnálja-e azt, amit tett, igennel felelt.

Timothy Mazzei bíró az áldozatok hozzátartozóinak megszólalását követően „undorító, hitvány és gyáva embernek” nevezte Rex Heuermannt, akire a lehetséges maximális büntetést mondta ki.

A halmazati ítélet háromszoros életfogytiglani börtönbüntetés feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, valamint további négyszeres 25-től életfogytig tartó börtön.

Rex Heuermann 1993 és 2010 között követte el a gyilkosságokat, áldozatai elsősorban prostituáltként dolgozó nők voltak. A mindennapokban családos emberként élt, és New Yorkban építészként dolgozott.

A nyomozás 2010–2011-ben vált igazán intenzívvé több nő eltűnését követően, aminek nyomán a hatóságok számos holttestet találtak főként Gilgo Beachen a tengerpart közelében elrejtve.

A gyanúsítottat 2023 nyarán munkahelyén vették őrizetbe, miután a nyomozók egy pizzás dobozon talált DNS minta alapján azonosítani tudták.