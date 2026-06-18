Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcsán Brüsszelben bejelentette, hogy Magyarország új, érdemalapú és kiszámítható módszerrel tér vissza az európai döntéshozatalba. A kormányfő politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, és június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi országok vezetőit a V4-es együttműködés újraindítására. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is megállapodtak, és dolgoznak a napi egymillió eurós migrációs bírság megoldásán is. Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban a kormány az érdemalapú bővítés mellett áll ki, és nem támogatja az összes tárgyalási fejezet egyidejű megnyitását.