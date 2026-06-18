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A V4 miniszterelnökök Brüsszelben.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

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A magyar miniszterelnök a V4 országok kormányfőivel is tárgyalt Brüsszelben. Mint írta, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ra.

A gödöllői találkozó előtt a brüsszeli EU-csúcson is egyeztetett a négy visegrádi ország miniszterelnöke, Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák és Magyar Péter magyar kormányfő.

Közös fotó is készült:

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Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

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