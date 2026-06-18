Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

A gödöllői találkozó előtt a brüsszeli EU-csúcson is egyeztetett a négy visegrádi ország miniszterelnöke, Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák és Magyar Péter magyar kormányfő.
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A gödöllői találkozó előtt a brüsszeli EU-csúcson is egyeztetett a négy visegrádi ország miniszterelnöke, Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák és Magyar Péter magyar kormányfő.
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Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcsán Brüsszelben bejelentette, hogy Magyarország új, érdemalapú és kiszámítható módszerrel tér vissza az európai döntéshozatalba. A kormányfő politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, és június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi országok vezetőit a V4-es együttműködés újraindítására. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is megállapodtak, és dolgoznak a napi egymillió eurós migrációs bírság megoldásán is. Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban a kormány az érdemalapú bővítés mellett áll ki, és nem támogatja az összes tárgyalási fejezet egyidejű megnyitását.
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