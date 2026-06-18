ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.83
usd:
306.14
bux:
138631.17
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost a pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában zárt ajtók mögött választották meg az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjának. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében.
Nyitókép: -

Globális gyermekvédelmi alapelveket alkottak

Infostart / MTI

XIV. Leó pápa elfogadta a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság működésére és feladataira vonatkozó szabályzat megújítását – jelentette be a Vatikán.

A testület 2014-ben alakult, majd 2015-ben tartotta meg első plenáris ülését, amely lefektette az egyházmegyék számára ajánlott egységes és globális gyermekvédelmi alapelveket és megelőzési irányelveket.

Több mint tíz év elteltével a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság szabályzatát megújították. A dokumentumot XIV. Leó pápa májusban írta alá, de a szentszéki sajtóközpont csak a napokban hozta nyilvánosságra.

Az új alapszabályt a pápa a következő három évre fogadta el. A bizottság céljai nem módosultak: továbbra is az egész világon a kiskorúak és általában a sérülékeny emberek védelmét kell biztosítania.

Thibault Verny érsek, a huszonhárom tagú bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az új alapszabály erősebb szerepet biztosít az intézménynek, pontosítja mandátumát, szerkezetét és cselekvési módozatait.

Verny érsek szerint a középpontba kerül az áldozatok és túlélők meghallgatása, a gyermekvédelmi terület szakembereinek bevonása, valamint a helyi egyházak tapasztalatainak felhasználása.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Globális gyermekvédelmi alapelveket alkottak

egyház

vatikán

gyermekvédelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ingyen mobilnetet ad az egyik mobilszolgáltató – Még a nullás egyenleggel rendelkezők is használhatják

Ingyen mobilnetet ad az egyik mobilszolgáltató – Még a nullás egyenleggel rendelkezők is használhatják

A Yettel 2026. június 20-án minden ügyfelének díjmentes és korlátlan belföldi mobiladat-forgalmat biztosít. A szolgáltató a saját hálózati előhívószámára utaló napon automatikusan leállítja az adatszámlálókat, így az internethasználat senkinek sem csökkenti a meglévő adatkeretét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez irtó ciki: percekre összekevert két csapatot a kommentátor a vébén, haza is küldték

Ez irtó ciki: percekre összekevert két csapatot a kommentátor a vébén, haza is küldték

A török állami televízió, a TRT felfüggesztette kommentátorát, miután az összetévesztette az iráni és az új-zélandi válogatottat a világbajnokságon.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

The deal includes reopening the Strait of Hormuz and a $300bn plan for Iran's reconstruction, but questions around its nuclear programme are left to future negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 11:01
Bíróság tiltotta el az államfőt az egyik közösségi oldal használatától Kolumbiában
2026. június 18. 09:04
Életfogytiglani börtönt kapott a prostituáltakra vadászó Gilgo Beach-i sorozatgyilkos
×
×