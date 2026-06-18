Ezt tervezi Győrfi Pál a leváltása utánra

Mint arról az Infostart is beszámolt, június elején leváltották Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivői posztjáról, helyette Szűcs Brigitta mentőstiszt lett a szervezet új arca.

Győrfi Pál 22 éven át, 2004-től volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője és legismertebb arca. A kommunikációs szakember a sajtónak elárulta, jelenleg elsősorban a családjára és a nyári időszakra koncentrál – írja a mandiner.hu.

A volt szóvivő négy gyermek apja, és bár legidősebb fia már önálló életet él, a három kisebb még otthon lakik. Mint mondta, számára különösen fontos, hogy minél több minőségi időt töltsenek együtt a családdal.

„Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy amíg lehet, együtt legyünk és értékes perceket töltsünk el közösen” – nyilatkozta a kommunikációs szakember, hozzátéve, hogy egyre gyakrabban eszébe jut, hogy hamarosan kirepülnek a gyerekek, ezért kincsnek tekint minden együtt töltött pillanatot.

A Győrfi család jelenleg egy hosszabb balatoni pihenést is szervez, de a volt szóvivő hangsúlyozta, hogy számára ugyanolyan értékesek az otthoni, nyugodt közös programok is.