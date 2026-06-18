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Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél az egészségügyi dolgozóknak felajánlott méz átadásán, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport sajtótájékoztatóján Budapesten, az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága udvarán 2020. május 6-án. A segitunkegymasnak.hu felhívására reagálva az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrármarketing Centrum 2000 kilogramm mézet ajánlott fel az egészségügyi dolgozók számára.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt tervezi Győrfi Pál a leváltása utánra

Infostart

Győrfi Pál több mint két évtizeden keresztül volt az OMSZ hangja és arca, ez a fejezet azonban nemrégiben lezárult számára. Így lesz ideje másra koncentrálni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, június elején leváltották Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivői posztjáról, helyette Szűcs Brigitta mentőstiszt lett a szervezet új arca.

Győrfi Pál 22 éven át, 2004-től volt az Országos Mentőszolgálat szóvivője és legismertebb arca. A kommunikációs szakember a sajtónak elárulta, jelenleg elsősorban a családjára és a nyári időszakra koncentrál – írja a mandiner.hu.

A volt szóvivő négy gyermek apja, és bár legidősebb fia már önálló életet él, a három kisebb még otthon lakik. Mint mondta, számára különösen fontos, hogy minél több minőségi időt töltsenek együtt a családdal.

„Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy amíg lehet, együtt legyünk és értékes perceket töltsünk el közösen” – nyilatkozta a kommunikációs szakember, hozzátéve, hogy egyre gyakrabban eszébe jut, hogy hamarosan kirepülnek a gyerekek, ezért kincsnek tekint minden együtt töltött pillanatot.

A Győrfi család jelenleg egy hosszabb balatoni pihenést is szervez, de a volt szóvivő hangsúlyozta, hogy számára ugyanolyan értékesek az otthoni, nyugodt közös programok is.

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