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Kisiklott egy vonat Újszásznál.
Nyitókép: Hegyi Zsolt/Facebook

Kisiklott egy vonat, nagy a káosz az egyik vonalon

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Újszászon a Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat az állomás váltóján kisiklott 13 óra után – közölte a MÁV vezérigazgatója.

A vonat ezen a szakaszon a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.

A vonaton 15 fő tartózkodott, szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani.

A történtek miatt azonnali vizsgálatot rendeltem el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását – közölte Hegyi Zsolt.

A Budapest-Újszász-Szolnok, a Hatvan-Szolnok és Vámosgyörk-Szolnok vonalakon a vonatközlekedésről és a pontos menetrendi információkról a MÁVInform oldala segít utasainknak.

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