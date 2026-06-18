Kisiklott egy vonat, nagy a káosz az egyik vonalon

A vonat ezen a szakaszon a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.

A vonaton 15 fő tartózkodott, szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani.

A történtek miatt azonnali vizsgálatot rendeltem el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását – közölte Hegyi Zsolt.

A Budapest-Újszász-Szolnok, a Hatvan-Szolnok és Vámosgyörk-Szolnok vonalakon a vonatközlekedésről és a pontos menetrendi információkról a MÁVInform oldala segít utasainknak.