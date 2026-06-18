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A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Portugáliának meg kell oldania a Cristiano Ronaldo-kérdést

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Cristiano Ronaldo egy ikon. Tisztelet Eusébiónak és Figónak, de ő a portugál futball legnagyobb ikonja. a két legfontosabb ottani sportnapilapból, az A Bolából és az O Jogóból ellenben a kétkedés olvasható ki a válogatott szerdai, a Kongói DK elleni meglepő döntetlenje után: mi legyen CR7 szerepe a torna későbbi szakaszában?

A portói székhelyű O Jogo a tényekre alapoz: „Miután a 2022-es világbajnokság Ghána elleni nyitómérkőzésén a 65. percben büntetőből gólt szerzett, a válogatott csapatkapitánya sem a sorozat hátralévő négy mérkőzésén, sem a 2024-es Eb öt mérkőzésén, sem a mai mérkőzésen se szerzett gólt. Összesen ez 10 mérkőzést és 802 percet jelent, a hosszabbítást nem számítva, gól nélkül” – írta a szerdai, houstoni mérkőzés után.

Részletezve: 2022. november 24-én Ronaldo berúgta a büntetőt a Ghána elleni mérkőzésen, amelyet Portugália 3–2-re megnyert. Aztán kezdőként lépett pályára az Uruguay elleni 2–0-s győzelemkor és a Dél-Korea ellen 2–1-re elveszített meccsen, ezeken a 82., illetve a 65. percben cserélték le.

Nem reagált jól arra, hogy lecserélték az ázsiaiak ellen, és az akkori portugál kapitány, Fernando Santos a nyolcaddöntőre kihagyta a kezdőcsapatból. A helyén játszó Gonçalo Ramos mesterhármast szerzett Svájc ellen (6-1). Ronaldo ott csak a 73. percben lépett pályára, 5–1-es állásnál, azonban nem ő szerezte a hatodik gólt, hanem Rafael Leão. A Marokkó elleni negyeddöntőben Fernando Santos megint csak csereként küldte be, 0–1-nél, a 65. percben. Az eredmény már nem változott.

Portugália kiesett és Fernando Santost, aki kihagyta Cristiano Ronaldót a kezdőcsapatból, menesztették. A helyére a spanyol Roberto Martínez került, aki már a legelején világossá tette, hogy nála „Ronaldo és 10 másik játékos” lesz a kezdőcsapatban.

Ehhez tartja is magát: a katari vb óta CR7 32 mérkőzést játszott a válogatottban, mindannyiszor kezdőként.

Milyen a kapcsolata Roberto Martínezzel? Mindent elmond róla az A Bola egy francia rádióállomásra hivatkozó információja: „Roberto Martínez és En- Naszr, a szövetségi kapitány következő állomáshelye a szaúdi bajnokcsapat lehet, ahol Cristiano Ronaldo és João Félix is játszik. Az RMC nevű francia rádió szerint a tárgyalások már a világbajnokság előtt megkezdődtek.”

Martinez kapitány egyébként nagyon kemény kritikát kapott az egykoron a lisszaboni Sportingban is védő világklasszis dán kapustól, Peter Schmeicheltől: „Hogyan lehet olyan játékosokat, mint João Félix és Rafael Leão a kispadon hagyni, miközben fenntartanak egy olyan rendszert, amely egyértelműen nem működik? Portugáliának túl sok tehetséges támadója van ahhoz, hogy ennyire kiszámíthatónak és óvatosnak tűnjön.”

Érdekes látni, hogy az A Bola szívesen idézi a külföldi szakértőket, mintha örülne, hogy nem portugáloknak, konkrétan a lap újságíróinak kell ezeket kimondani,

Az egyik: „A korábbi angol válogatott Chris Sutton különösen bírálta Gonçalo Ramos Vitinha helyére a 83. percben történő beküldését. A korábbi csatár szégyenletesnek nevezte a cserét. „Lehet, hogy működik, de ugyanazt a meccset nézzük?” – kérdezte a BBC Sporton.

Cristiano Ronaldo folyamatos jelenléte a pályán ugyancsak kemény kritikát váltott ki Suttonból Roberto Martínez felé: „Fél attól, hogy leküldje őt a pályáról. Nem ő az edző.”

Thierry Henry azt üzente Cristiano Ronaldónak: „A csapatnak kell gólt szereznie, nem neked. Portugáliánál van a labda, Conceição fogja megkapni. Cristiano Ronaldo már többször is került ilyen helyzetbe. De ahelyett, hogy elvitte volna a védőt és helyet csinált volna Bruno Fernandesnek, a védővel együtt betöltötte a helyet és lőtt. Láttátok Bruno Fernandes reakcióját ott hátul, például: Engedd a labdát gurulni, fuss, teremts teret, hogy be tudjam ütni'? Nem történt meg" – magyarázta.

Azért akadnak portugál vélemények is, az A Bolában Rui Pedro Soares gondolata kifejezetten érdekes: Cristiano Ronaldo játékidejének megválasztása felfedi Roberto Martínez stratégiáját – vajon Ronaldóra, vagy a Paris Saint-Germain tartalékjátékosára, Gonçalo Ramosra támaszkodik majd a meccsek megnyerésében?

Ki fog játszani a döntő percekben, a fáradtabb védelem ellen és a nagyobb térrel? Egy tizenegyesekkel eldőlő mérkőzésen Cristiano a pályán lesz, vagy addigra már lecserélték?

A legutóbbi Bajnokok Ligája-döntőben az aranylabdás Dembélé a 90. percben lement, Gonçalo Ramos pedig a hosszabbításban játszott – ő rúgta be az egyik büntetőt, amely eldöntötte a Bajnokok Ligáját.

Mit fog eldönteni Roberto Martínez? Mit szeretne Cristiano Ronaldo? És Gonçalo Ramost? A 2016-os Eb-n Portugália nem tudott volna bejutni a döntőbe Cristiano Ronaldo nélkül, de már nem volt a pályán, amikor nyertünk – ettől még nem volt kevésbé fontos, és nem is ünnepelték kevésbé érte.”

A mérkőzés után, a vegyes zónában Ngal'ayel Mukau, a kongóiak középpályása elárulta, hogy az afrikai csapatnak nem volt különleges terve Cristiano Ronaldo megállítására.

A 21 éves kongói játékos szerint a portugál válogatott csapatkapitánya 41 évesen „nem ugyanaz, mint korábban”, bár hangsúlyozta tiszteletét a futballtörténelem egyik legjobb játékosa iránt.

„Van valami különleges terv Ronaldóval? Őszintén szólva, nem igazán, mert tudjuk, hogy nem ugyanaz, mint korábban. Még mindig az egyik legjobb, aki valaha játszott, szóval nagy tisztelet jár neki. Dea mikor elérsz egy ilyen kort, már nem vagy ugyanaz. Nem tudsz ugyanannyi erőfeszítést tenni. Ettől még mindig nagyon tisztelem őt; ő a sportág történetének egyik legnagyobbja”.

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