A Tihanyi Apátság a háttérben a Balatonnal, drónról fotózva / Tihany Abbey by the Lake Balaton
A Balaton egy lépéssel mindenki előtt járhat

A Balaton Fejlesztési Tanács igazgatója szerint a Balaton-régió Magyarország többi régiójánál gyorsabban tudná felhasználni az esetlegesen felszabaduló uniós forrásokat, mivel bővelkedik kész tervekben és végrehajtási kapacitásokban.

A kész tervek és a végrehajtási kapacitások döntenek az EU-s források sikeres felhasználásáról, a Balaton-régió élen jár ezekben – jelentette ki az MTI-nek adott nyilatkozatában a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) munkaszervezetének igazgatója.

Molnár Gábor emlékeztetett arra, hogy Magyarország számára az elkövetkező időszak egyik legnagyobb kihívása az uniós források gyors és összehangolt felhasználása lesz.

A Balaton-régió az országos átlagnál nagyobb szerepet tud vállalni a felszabaduló EU-források gyors és biztonságos felhasználásában, ami „nem egyszerűen forráslehívási verseny, hanem végrehajtási verseny lesz”

– fogalmazott. Mint kifejtette, a BFT munkaszervezténél az elmúlt években elvégzett szakmai munka elősegítheti az uniós források szakszerű és gyors felhasználását Magyarországon. A munkaszervezet számos olyan nemzetközi szakmai együttműködésben – többek között az OECD, a Világbank, az EU Régiók Bizottsága, az ESPON és a JRC programjaiban – vett részt, amelyek a program integrált végrehajtásának térségi szintű megvalósításának lehetőségeit vizsgálták. Ezekre az ismeretekre és nemzetközi tapasztalatokra alapozva a BFT munkaszervezetének koordinációjában több olyan integrált térségi program és fejlesztési kezdeményezés előkészítése indult meg az elmúlt években, amelyek rövid időn belül a megvalósítás szakaszába léphetnek – tette hozzá. Példaként említette az Európában is úttörő jellegű fenntartható regionális mobilitási terv elkészítését, a regionális energiaügynökségi és energiaközösségi modellek kidolgozását, a klímaadaptációs-, víz reziliencia- és parthasználati fejlesztési kezdeményezéseket, valamint a turizmushoz, mobilitáshoz és természeti erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó fejlesztési programokat. Molnár Gábor kiemelte:

a korábbi tervidőszakokban olyan fejlesztési javaslatok és programkoncepciók is készültek, amelyek az új kormányzat kiemelt területeihez, különösen az egészségügyhöz és a szakképzéshez kapcsolódnak.

Példaként említette a Balaton térségére kiterjedő egészségipari fejlesztési programjavaslatot, valamint egy regionális szakképzési és koordinációs rendszer koncepcióját.

Említést tett arról is, hogy a BFT a múlt heti ülésén tárgyalta a térség éves monitoring jelentését, valamint a következő fejlesztési időszak stratégiai előkészítésének ütemtervét, amelyekről további részleteket a tanács honlapján lehet találni.

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló" módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik.

A Bankmonitor szerint a választást követő két hétben látványosan nőtt az érdeklődés az államilag támogatott hitelek iránt.

Over 70 Labour MPs have publicly urged the PM either to resign immediately or set out a timetable to stand down.

