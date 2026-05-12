A Balaton egy lépéssel mindenki előtt járhat

A kész tervek és a végrehajtási kapacitások döntenek az EU-s források sikeres felhasználásáról, a Balaton-régió élen jár ezekben – jelentette ki az MTI-nek adott nyilatkozatában a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) munkaszervezetének igazgatója.

Molnár Gábor emlékeztetett arra, hogy Magyarország számára az elkövetkező időszak egyik legnagyobb kihívása az uniós források gyors és összehangolt felhasználása lesz.

A Balaton-régió az országos átlagnál nagyobb szerepet tud vállalni a felszabaduló EU-források gyors és biztonságos felhasználásában, ami „nem egyszerűen forráslehívási verseny, hanem végrehajtási verseny lesz”

– fogalmazott. Mint kifejtette, a BFT munkaszervezténél az elmúlt években elvégzett szakmai munka elősegítheti az uniós források szakszerű és gyors felhasználását Magyarországon. A munkaszervezet számos olyan nemzetközi szakmai együttműködésben – többek között az OECD, a Világbank, az EU Régiók Bizottsága, az ESPON és a JRC programjaiban – vett részt, amelyek a program integrált végrehajtásának térségi szintű megvalósításának lehetőségeit vizsgálták. Ezekre az ismeretekre és nemzetközi tapasztalatokra alapozva a BFT munkaszervezetének koordinációjában több olyan integrált térségi program és fejlesztési kezdeményezés előkészítése indult meg az elmúlt években, amelyek rövid időn belül a megvalósítás szakaszába léphetnek – tette hozzá. Példaként említette az Európában is úttörő jellegű fenntartható regionális mobilitási terv elkészítését, a regionális energiaügynökségi és energiaközösségi modellek kidolgozását, a klímaadaptációs-, víz reziliencia- és parthasználati fejlesztési kezdeményezéseket, valamint a turizmushoz, mobilitáshoz és természeti erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó fejlesztési programokat. Molnár Gábor kiemelte:

a korábbi tervidőszakokban olyan fejlesztési javaslatok és programkoncepciók is készültek, amelyek az új kormányzat kiemelt területeihez, különösen az egészségügyhöz és a szakképzéshez kapcsolódnak.

Példaként említette a Balaton térségére kiterjedő egészségipari fejlesztési programjavaslatot, valamint egy regionális szakképzési és koordinációs rendszer koncepcióját.

Említést tett arról is, hogy a BFT a múlt heti ülésén tárgyalta a térség éves monitoring jelentését, valamint a következő fejlesztési időszak stratégiai előkészítésének ütemtervét, amelyekről további részleteket a tanács honlapján lehet találni.