Különböző bőröndök és utazótáskák, a képen utasok nem látszanak.
Nyitókép: Pixabay

Újabb utazási iroda esett el, a cégre vár a hivatal, sok utas pedig információra

Infostart

Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30-i hatállyal egy évre visszavonta a társaság utazásszervezői jogosultságát, amely időközben több útját is elindította, ugyanakkor gyakorlatilag eltűnt az időközben lemondott programok résztvevői számára.

Utazás előtt törölt utak, indulás előtt átírt programok, idegenvezetők nélküli turnusok, helyszíni improvizációk és hónapokig húzódó visszatérítések rajzolódnak ki azokból a beszámolókból, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg a Travel Teachers Kft. károsultjait tömörítő Facebook-csoportban. A helyzet nem teljesen tiszta, ugyanis az iroda nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem, sőt elképzelhető, hogy a kártalanítást rendőrségi eljárás kell, hogy megelőzze – írta a turizmus.com szakportál.

A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság pénztárcabarát utak hívószóval. Mint a lap írta, a problémák a károsultak beszámolói alapján viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak. A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolók alapján a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant.

Kovács Katalin, a Travel Teachers Kft. ügyvezetője és tulajdonosa egy közleményt küldött az iroda utasainak, ez bekerült a fenti csoportba is. Eszerint Budapest Főváros Kormányhivatala a Travel Teachers Kft. utazásszervezői tevékenységi engedélyét 2026. április 30. napjával visszavonta, így a Travel Teachers Kft. ezt követően az utazásszervezői tevékenységet jogszerűen nem folytathatta tovább.

A kialakult helyzet hátterében a cégfezető szerint több, egymással összefüggő körülmény állt:

  • A Travel Teachers Kft. szakmai vezetője 2026. március 24. napjától már nem állt rendelkezésre, amely az utazásszervezői működés egyik kötelező feltétele, és nem sikerült utódot találniuk
  • A Travel Teachers Kft. forgalma jelentősen növekedett, amely miatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése is. „A biztosító által támasztott feltételek jelentős részét a Travel Teachers Kft. teljesítette, ennek részeként biztosításközvetítői szerződés is megkötésre került a biztosítóval. A későbbiekben azonban olyan további pénzügyi feltételek kerültek előírásra – több mint 10 millió forintos letéti kötelezettség formájában –, amelyek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható és reálisan nem volt biztosítható” – olvasható.
  • A háborús helyzet miatt kialakult korábbi visszatérítési folyamat: a Travel Teachers Kft. közel 70 érintett utas esetében kezdte meg és teljesítette a visszafizetéseket, „annak ellenére is, hogy több esetben a külföldi partnerek és szolgáltatók a részükre korábban átutalt összegeket nem, vagy csak részben térítették vissza”.

Azt írta még a cégvezető, hogy a következő utakra számos esetben már megvették a repülőjegyeket és lefoglalták, kifizették a szállásokat, valamint „a partnerek részére is teljesítések történtek annak érdekében, hogy az utak a megszokott színvonalon valósulhassanak meg”.

Több olyan utazás is volt, amely esetében minden működési és szervezési feltétel rendelkezésre állt, azonban a hatóság ezeket az utakat már nem engedte lebonyolítani – írta még Kovács Katalin. „Volt olyan eset is, amikor külön kérelem került benyújtásra egy adott út teljesítésének engedélyezése érdekében, azonban a Kormányhivatal ezt sem hagyta jóvá, így az érintett utak leállításra kerültek” – fogalmazott.

„A kialakult pénzügyi nehézségek mellett az elmúlt hónapokban a Travel Teachers Kft.-t és személyemet is folyamatos támadások, fenyegetések és zaklatások érték, amelyek már a mindennapi életet is jelentősen befolyásolták. A közösségi médiában és az internetes felületeken rövid idő alatt olyan lejárató és pánikkeltő folyamat indult el, amely rendkívül súlyos bizalomvesztést eredményezett.Különösen fájdalmas számomra, hogy a hónapok óta tartó lejárató kampány olyan utasokra is hatással volt, akik korábban elégedetten vették igénybe szolgáltatásainkat, és ezt számos alkalommal vissza is jelezték felénk” – sorolta még az okok közé a tulajdonos.

A kialakult pánikhangulat következtében tömegesen és egy időben érkeztek a visszatérítési igények, amely a társaság likviditását rendkívüli módon megterhelte – tudatta, hozzátéve: „a kialakult helyzetben, az utasok érdekeinek védelme és a rendezett ügyintézés biztosítása érdekében tulajdonosként magam döntöttem úgy, hogy a felügyeleti szervet és a biztosítót is bevonom a helyzet rendezésének folyamatába”.

Mint írta, a kártalanítási és ügyintézési folyamat a továbbiakban a hatóság és az Európai Utazási Biztosító Zrt. koordinációjában történik, arról neki információja sincsen, ezért az utasok ne is keressék ilyen ügyben a Travel Teacherst.

Major László, az EUB értékesítési igazgatója a Turizmus.com-nak elmondta: a Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16 440 000 forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt-nél.

„A Kormányhivatal – amellyel folyamatosan kapcsolatban állunk – a biztosítónak továbbra sem adott hozzájárulást a visszatérítésekre, mivel erre csak az utazási szolgáltató fizetésképtelensége esetén kerülhet sor. Így szolgáltatási kötelezettségünk jelenleg nem áll fenn, kárbejelentéseket ezzel kapcsolatban nem tudunk fogadni" – hangsúlyozta az EUB értékesítési igazgatója. Hozzátette: a Travel Teachers Kft.-vel kötött utazási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatási igénnyel továbbra is közvetlenül a utazásszervező céghez javasolt fordulni.

A BFKH is válaszolt a turisztikai portál megkeresésére. „Az utazásszervező nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi feltétellel, a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét megszegte, továbbá a Kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett. A társaság már a május 1. napján induló utazását és az ezt követő utakat sem jogosult lebonyolítani, és köteles az utazók által befizetett előlegeket és részvételi díjakat maradéktalanul visszafizetni. A vállalkozás egyéves időtartamra történő eltiltását is az irányadó jogszabályok írják elő, amelyek meghatározzák az egyéves eltiltás lejárata után az utazásszervezői tevékenység további folytatására vonatkozó jogszabályi feltételeket is" – írták.

