Utazás előtt törölt utak, indulás előtt átírt programok, idegenvezetők nélküli turnusok, helyszíni improvizációk és hónapokig húzódó visszatérítések rajzolódnak ki azokból a beszámolókból, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg a Travel Teachers Kft. károsultjait tömörítő Facebook-csoportban. A helyzet nem teljesen tiszta, ugyanis az iroda nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem, sőt elképzelhető, hogy a kártalanítást rendőrségi eljárás kell, hogy megelőzze – írta a turizmus.com szakportál.

A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság pénztárcabarát utak hívószóval. Mint a lap írta, a problémák a károsultak beszámolói alapján viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak. A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolók alapján a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant.

Kovács Katalin, a Travel Teachers Kft. ügyvezetője és tulajdonosa egy közleményt küldött az iroda utasainak, ez bekerült a fenti csoportba is. Eszerint Budapest Főváros Kormányhivatala a Travel Teachers Kft. utazásszervezői tevékenységi engedélyét 2026. április 30. napjával visszavonta, így a Travel Teachers Kft. ezt követően az utazásszervezői tevékenységet jogszerűen nem folytathatta tovább.

A kialakult helyzet hátterében a cégfezető szerint több, egymással összefüggő körülmény állt:

A Travel Teachers Kft. szakmai vezetője 2026. március 24. napjától már nem állt rendelkezésre, amely az utazásszervezői működés egyik kötelező feltétele, és nem sikerült utódot találniuk

A Travel Teachers Kft. forgalma jelentősen növekedett, amely miatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése is. „A biztosító által támasztott feltételek jelentős részét a Travel Teachers Kft. teljesítette, ennek részeként biztosításközvetítői szerződés is megkötésre került a biztosítóval. A későbbiekben azonban olyan további pénzügyi feltételek kerültek előírásra – több mint 10 millió forintos letéti kötelezettség formájában –, amelyek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható és reálisan nem volt biztosítható” – olvasható.

A háborús helyzet miatt kialakult korábbi visszatérítési folyamat: a Travel Teachers Kft. közel 70 érintett utas esetében kezdte meg és teljesítette a visszafizetéseket, „annak ellenére is, hogy több esetben a külföldi partnerek és szolgáltatók a részükre korábban átutalt összegeket nem, vagy csak részben térítették vissza”.

Azt írta még a cégvezető, hogy a következő utakra számos esetben már megvették a repülőjegyeket és lefoglalták, kifizették a szállásokat, valamint „a partnerek részére is teljesítések történtek annak érdekében, hogy az utak a megszokott színvonalon valósulhassanak meg”.

Több olyan utazás is volt, amely esetében minden működési és szervezési feltétel rendelkezésre állt, azonban a hatóság ezeket az utakat már nem engedte lebonyolítani – írta még Kovács Katalin. „Volt olyan eset is, amikor külön kérelem került benyújtásra egy adott út teljesítésének engedélyezése érdekében, azonban a Kormányhivatal ezt sem hagyta jóvá, így az érintett utak leállításra kerültek” – fogalmazott.

„A kialakult pénzügyi nehézségek mellett az elmúlt hónapokban a Travel Teachers Kft.-t és személyemet is folyamatos támadások, fenyegetések és zaklatások érték, amelyek már a mindennapi életet is jelentősen befolyásolták. A közösségi médiában és az internetes felületeken rövid idő alatt olyan lejárató és pánikkeltő folyamat indult el, amely rendkívül súlyos bizalomvesztést eredményezett.Különösen fájdalmas számomra, hogy a hónapok óta tartó lejárató kampány olyan utasokra is hatással volt, akik korábban elégedetten vették igénybe szolgáltatásainkat, és ezt számos alkalommal vissza is jelezték felénk” – sorolta még az okok közé a tulajdonos.

Idegenvezetői csoport A károsulti csoporttal párhuzamosan egy másik, az Idegenvezetők Klubja Facebook-csoportban közzétett bejegyzésekben több, magát korábbi közreműködőként vagy idegenvezetőként azonosító hozzászóló is megerősítette a szervezési problémákat a turizmus.com szerint. Egy korábbi közreműködő állítólag arról számolt be, hogy egyszerre két londoni csoportot kellett vezetnie, miközben az iroda folyamatosan módosította a programokat és a belépők időpontjait, így számos elem teljesíthetetlenné vált. Czakó Zsolt, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke a portálnak elmondta, hogy kollégái beszámoltak olyan esetekről, amikor a Travel Teachers Kft. hosszú időn keresztül nem fizette ki a közreműködőit.

A kialakult pánikhangulat következtében tömegesen és egy időben érkeztek a visszatérítési igények, amely a társaság likviditását rendkívüli módon megterhelte – tudatta, hozzátéve: „a kialakult helyzetben, az utasok érdekeinek védelme és a rendezett ügyintézés biztosítása érdekében tulajdonosként magam döntöttem úgy, hogy a felügyeleti szervet és a biztosítót is bevonom a helyzet rendezésének folyamatába”.

Mint írta, a kártalanítási és ügyintézési folyamat a továbbiakban a hatóság és az Európai Utazási Biztosító Zrt. koordinációjában történik, arról neki információja sincsen, ezért az utasok ne is keressék ilyen ügyben a Travel Teacherst.

Major László, az EUB értékesítési igazgatója a Turizmus.com-nak elmondta: a Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16 440 000 forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt-nél.

„A Kormányhivatal – amellyel folyamatosan kapcsolatban állunk – a biztosítónak továbbra sem adott hozzájárulást a visszatérítésekre, mivel erre csak az utazási szolgáltató fizetésképtelensége esetén kerülhet sor. Így szolgáltatási kötelezettségünk jelenleg nem áll fenn, kárbejelentéseket ezzel kapcsolatban nem tudunk fogadni" – hangsúlyozta az EUB értékesítési igazgatója. Hozzátette: a Travel Teachers Kft.-vel kötött utazási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatási igénnyel továbbra is közvetlenül a utazásszervező céghez javasolt fordulni.

Nem ugyanaz Az ügyben közleményt adott ki a Netrisk is. Felhívták a figyelmet, hogy az utasbiztosítás és az utazási irodák mögötti vagyoni biztosítéki rendszer teljesen eltérő szerepet tölt be, illetve hogy egy esetleges utazási irodás csőd esetén a kinn ragadt utasoknak nemcsak a csődbe ment iroda vagyoni biztosítékát nyújtó szolgáltatóval, biztosítóval kell felvenniük a kapcsolatot, hanem az utasbiztosítójukkal is, hogy a kint tartózkodás kényszerű meghosszabbítása miatt ne szűnjön meg a biztosítási védelmük.

A BFKH is válaszolt a turisztikai portál megkeresésére. „Az utazásszervező nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi feltétellel, a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét megszegte, továbbá a Kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett. A társaság már a május 1. napján induló utazását és az ezt követő utakat sem jogosult lebonyolítani, és köteles az utazók által befizetett előlegeket és részvételi díjakat maradéktalanul visszafizetni. A vállalkozás egyéves időtartamra történő eltiltását is az irányadó jogszabályok írják elő, amelyek meghatározzák az egyéves eltiltás lejárata után az utazásszervezői tevékenység további folytatására vonatkozó jogszabályi feltételeket is" – írták.