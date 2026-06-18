Átalakul a Városliget és a Hősök tere – részleteket árult el Vitézy Dávid

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában arról beszélt, hogy a Városligetben számos félbehagyott beruházás található, amelyeket építési kordonokkal kerítettek körbe.

A kormány döntése értelmében ezeket az összegraffitizett kordonokat lebontják, ezeket a területeket is parkosítják, hogy a Városliget egy tényleg világszínvonalú közparkká válhasson – jelentette be a miniszter.

Vitézy Dávid közölte azt is,

szeretnék végre teljesíteni a Városliget autómentesítésével kapcsolatos nagyon régi ígéretet is, hogy az M3-as autópálya „beömlő” autóforgalma ne menjen keresztül a Városligeten.

„Ez egy nyilván jelentős beavatkozás lesz, aminek az összes forgalmi hatását végig kell gondolnunk, de a cél az, hogy a Kós Károly sétány végre tényleg sétány legyen, ami a neve is, és ne egy összefüggő forgalmi dugó” – fogalmazott a miniszter.

Vitézy Dávid végül kitért a Hősök terére is, amely – mint mondta – egy teljesen felesleges méretű leaszfaltozott felület. A Hősök teréből olyan teret szeretnének csinálni, ahol a turisták nemcsak egy-egy szelfire állnak meg, hanem szívesen töltenek ott időt az emberek, és olyan köztérként tud működni, ami méltó a körülötte lévő működő kulturális intézményekhez és az emlékműhöz – hangoztatta a miniszter.

Hozzátette, mindennek megvalósításában a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárosi önkormányzattal is.

Velkey György László, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselője kiemelte, már a kampányban is megígérték, hogy különleges figyelmet fordítanak a Városliget további zöldítésére, még élhetőbbé tételére, hogy valóban egy nagy, egybefüggő, az emberek rekreációs céljait szolgáló és az ott élők életminőségét javító parkot tudjanak létrehozni.

A Városliget és a Hősök tere rehabilitációja a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón is téma volt, ahol szintén részt vett Vitézy Dávid. A miniszter itt megismételte, hogy az elkészült városligeti elemek üdvözlendők, de nem lett vége a beruházásoknak, „Lázár János azt ígérte, torzókat nem hagynak hátra, ilyen a PeCsa és a volt Közlekedési Múzeum területe, ez méltatlan Budapesthez” – jegyezte meg, megerősítve: a torzóként maradt épületek területe közpark lesz. Mint mondta, a lerobbant közparki környezet felújítása kormánycél.

A Városligeten nem megy majd át autó, ez összefügg a Szegedi úti felüljáró ügyével is. A Hősök tere is zöldülni fog.

És mindez az ország gazdaságpolitikai fejlesztésébe is illeszkedik – közölte.

A teljes csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató részeltei tudósításunkban itt olvashatók.