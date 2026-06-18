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Az angol Harry Kane (j) ünnepel, miután a második gólját szerezte a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja elsõ fordulójának Anglia-Horvátország mérkõzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 17-én.
Nyitókép: MTI/AP/Tony Gutierrez

Megtört a 24 év tartó angol átok, amit Harry Kane rekorddal koronázott meg

Infostart / MTI

Az angol labdarúgó-válogatott 24 éves nyeretlenségi sorozatot szakított meg azáltal, hogy szerda este 4–2-re legyőzte a legutóbbi tornán bronzérmes horvát csapatot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságon.

A statisztikákkal foglalkozó Opta kimutatása szerint a szigetországi együttes ezt megelőzően a 2002-es, koreai, japán közös rendezésű vb-n diadalmaskodott olyan rivális ellen, amely a legjobb 15-ben szerepel a nemzetközi szövetség világranglistáján. Akkor az argentinokat múlta felül, azóta viszont hét vereség és két döntetlen volt a mérlege.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttesének 11 kaput eltaláló kísérlete volt szerdán, ez a legtöbb a kolumbiaiak elleni 1998-as mérkőzés óta, míg 4–2-es győzelmet legutóbb az 1966-os hazai rendezésű vb-n, a döntőben a nyugatnémetek felett aratott – hosszabbítás után.

Sporttörténeti gólt szerzett a duplázó Harry Kane, az angolok kapitányának első találata – amely egy újra rúgatott 11-es után született – volt az ötödik sikeres büntetője a világbajnokságokon, amivel a rangsor élére lépett.

A 32 éves csatár, amióta 2023 nyarán a Bayern Münchenhez igazolt, kétszáz gólból vette ki a részét, az elmúlt három évben 178 tétmérkőzésen 168-szor talált a kapuba, és 32 gólpassza van.

Kane a tizedik vb-góljával beállította Gary Lineker angol rekordját, de mindössze a második angol játékos, aki három világbajnokságon (2018, 2022, 2026) szerzett gólt, ez korábban csak David Beckhamnek (1998, 2002, 2006) sikerült.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megtört a 24 év tartó angol átok, amit Harry Kane rekorddal koronázott meg

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