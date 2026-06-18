ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.05
usd:
306.87
bux:
138054.23
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Katalin cambridge-i hercegné, Károly brit trónörökös idősebb fiának, Vilmosnak a felesége helybeliekkel találkozik, miután a hercegi pár megnyitotta a háttérben levő V&A Dundee dizájnmúzeumot a skóciai Dundee-ben 2019. január 29-én. A kortárs építészeti, ipari és művészeti formatervezés remekeit kiállító múzeum a 19. századi Viktória brit királynő és házastársa nevét viselő londoni Victoria és Albert Múzeum testvérintézménye.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Perry

Egy egészségügyi dolgozó próbálta ellopni Katalin hercegné személyes adatait

Infostart

Visszaélés és pénzszerzés céljából lophatta el annak a londoni klinikának a dolgozója Katalin hercegné bizalmas adatait, ahol daganatos betegségével kezelték a brit trónörökös feleségét.

Az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztos Hivatala (ICO) azzal vádolja a londoni klinika alkalmazottját, hogy szándékos visszaélés miatt, pénzügyi haszonszerzés céljából megpróbálta eladni Katalin walesi hercegné egészségügyi adatait – írja a Sky News híradása nyomán az Index.

Közleményükben azt írták: „A koronaügyészekre vonatkozó törvénykönyv és az ICO vádemelési politikája szerinti teljes körű értékelést követően az ICO hivatalos figyelmeztetésben részesített egy londoni, ma már korábbi egészségügyi szakembert.”

A felügyeleti szerv emellett közölte, hogy nem talált komoly hiányosságokat az Egyesült Királyság egyik legnagyobb magánkórházában. Ian Hulme, az ICO szabályozási felügyeletért felelős ügyvezető igazgatója azt mondta: „Az embereknek bízniuk kell abban, hogy az egészségügyi intézményeknek megadott személyes adataik biztonságban vannak és védve vannak a visszaélésektől.”

A klinika szóvivője szerint az intézmény büszke rá, hogy minden betegnek a legmagasabb szintű ellátást és diszkréciót tudják biztosítani.

Katalin walesi hercegné 2024. májusában tárta a nyilvánosság elé, hogy daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála, és addigra már megkezdődött a kemoterápiás kezelése. Szeptember elején szintén videóüzenetben számolt be arról, hogy a kezelés befejeződött, és a következőkben arra fog összpontosítani, hogy mindent megtegyen azért, hogy tünetmentes maradjon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bulvár    Egy egészségügyi dolgozó próbálta ellopni Katalin hercegné személyes adatait

adatlopás

egyesült királyság

kezelés

klinika

katalin hercegné

királyi család

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kivezetik a védett üzemanyagárat – Grád Ottó: azonnal beindul az árverseny a tankolókért

Kivezetik a védett üzemanyagárat – Grád Ottó: azonnal beindul az árverseny a tankolókért
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a védett ár óriási veszteségeket okozott mind a szakmának, mind pedig a stratégiai készletezésnek mint tevékenységnek. Grád Ottó szerint 2000 kútnál kezdődik most új korszak, „érdekes számokat” láthatunk a töltőállomások oszlopain, sok kúton alá fognak menni a védett árnak az árverseny miatt.
 

Oroszi Beatrix: narancs vagy piros hőségriasztás jöhet – itt vannak a részletek és a fontos tudnivalók

Átalakul a Városliget és a Hősök tere – részleteket árult el Vitézy Dávid

Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere környéke, kivezetik a védett üzemanyagárat, felülvizsgálják a trafikkoncessziókat – kormányszóvivői tájékoztató

Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség

Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány „jogállam- és demokráciaellenes intézkedései” miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.
 

16 év után új korszak – kezdődik az EU-csúcstalálkozó

Magyar Péter határozott üzenettel érkezett Brüsszelbe – ezekről tárgyal

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott az USA és Irán, mutatjuk a piaci hatásokat

Megállapodott az USA és Irán, mutatjuk a piaci hatásokat

Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök digitálisan aláírt egy szándéknyilatkozatot, amely egy állandó békemegállapodás kidolgozását célozza a két ország közötti háború lezárása érdekében. A hangulatot azonban rontotta, hogy a Federal Reserve jelezte, idén akár kamatemelésre is sor kerülhet. Ázsiában vegyes teljesítményt mutattak reggel a tőzsdék, de a dél-koreai Kospi és a japán Nikkei új történelmi csúcsra emelkedett. Az európai tőzsdéken a nyitás után mérsékelt volt az öröm, napközben pedig lefordultak az európai részvénypiacok, az amerikai tőzsdék viszont erősödésekkel nyitották a csütörtöki kereskedést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?

Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?

Yann LeCun, az AMI Labs alapítója élesen bírálta Elon Musk xAI nevű vállalatát, és veszélyes AI-lufira figyelmeztet.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran says deal shows it did not bow to 'threat or pressure' as Trump hits out at critics

Iran says deal shows it did not bow to 'threat or pressure' as Trump hits out at critics

A 14-point document, signed on Wednesday by both sides, includes a $300bn plan for Iran's reconstruction - but questions around its nuclear programme remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 14:04
Ezt tervezi Győrfi Pál a leváltása utánra
2026. június 16. 04:04
Soha nem látott határt lépett át a YouTube koronázatlan királya
×
×