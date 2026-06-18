Egy egészségügyi dolgozó próbálta ellopni Katalin hercegné személyes adatait

Az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztos Hivatala (ICO) azzal vádolja a londoni klinika alkalmazottját, hogy szándékos visszaélés miatt, pénzügyi haszonszerzés céljából megpróbálta eladni Katalin walesi hercegné egészségügyi adatait – írja a Sky News híradása nyomán az Index.

Közleményükben azt írták: „A koronaügyészekre vonatkozó törvénykönyv és az ICO vádemelési politikája szerinti teljes körű értékelést követően az ICO hivatalos figyelmeztetésben részesített egy londoni, ma már korábbi egészségügyi szakembert.”

A felügyeleti szerv emellett közölte, hogy nem talált komoly hiányosságokat az Egyesült Királyság egyik legnagyobb magánkórházában. Ian Hulme, az ICO szabályozási felügyeletért felelős ügyvezető igazgatója azt mondta: „Az embereknek bízniuk kell abban, hogy az egészségügyi intézményeknek megadott személyes adataik biztonságban vannak és védve vannak a visszaélésektől.”

A klinika szóvivője szerint az intézmény büszke rá, hogy minden betegnek a legmagasabb szintű ellátást és diszkréciót tudják biztosítani.

Katalin walesi hercegné 2024. májusában tárta a nyilvánosság elé, hogy daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála, és addigra már megkezdődött a kemoterápiás kezelése. Szeptember elején szintén videóüzenetben számolt be arról, hogy a kezelés befejeződött, és a következőkben arra fog összpontosítani, hogy mindent megtegyen azért, hogy tünetmentes maradjon.