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Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány „jogállam- és demokráciaellenes intézkedései” miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány „jogállam- és demokráciaellenes intézkedései” miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.

Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.

Csütörtök reggel utazott el Brüsszelbe Magyar Péter, a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcsra repült – hasonlóan az EU más állam- és kormányfőihez. Ez Magyar Péter első ilyen útja, a legutóbbi csúcson még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de ő akkor nem utazott el.

A hivatalos program este 6-kor kezdődik, tárgyalnak a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, a magyar uniós elnökség idején napirendre került versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról, EU-integrációjáról.

Akikkel Magyar Péter biztosan személyesen tárgyal majd, Robert Fico szlovák miniszterelnök és más V4-es vezetők, de a programjában szerepel a migrációt ellenző vezetekkel folytatott megbeszélés is. Az Index információi szerint részt vesz még a Kohézió barátai országcsoport tanácskozásán és a „néppárti csúcson” is.

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Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, a korábbi kormány „jogállam- és demokráciaellenes intézkedései” miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást.
 

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