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Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.

A miniszterelnök az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére érkezve úgy nyilatkozott: „nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk”.

Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján – jelentette ki.

Kifejtette: korábbi találkozóján az Európai Parlament elnökével egyetértettek, hogy le kell zárni a Magyarország ellen folyó, most már nyolc éve tartó hetes cikkelyes eljárást, és „ebben minden segítséget meg fogunk kapni”. Utána részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén, majd a Kohézió Barátainak megbeszélésén – tette hozzá.

Felidézte: volt egy rövid megbeszélése Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, utána pedig egy egyeztetése a visegrádi partnerekkel (V4). Mindenki elfogadta a meghívását, így június 23-án találkozhatnak a V4-es miniszterelnökök Budapesten és Gödöllőn – közölte.

Magyar Péter hangsúlyozta: egyetértettek abban, hogy fontos újraindítani a V4-es koordinációt, mert nagyon fontos egyeztető fórum.

Kitért rá: mindenhol nagy várakozással fogadják Magyarországot és azt, hogy egy másfajta metódussal fogják képviselni az országot.

Úgy vélte, 2025 márciusa óta először van komoly esély arra, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg, ez ugyanis tavaly március óta nem sikerült Orbán Viktor vétója miatt. Még vannak fenntartásaik, még van egy-két probléma, amit meg kell oldani, de remélhetőleg sikerül – mondta.

Kifejtette: a témák a bővítés, a versenyképesség, Kína; a legfontosabb pedig pénteken jön, a hétéves pénzügyi keret. Ez volt a témája a Kohézió Barátai egyeztetésnek 16 tagállammal. Sok mindenben egyetértettek és megállapodtak, hogy egységesek maradnak, ameddig lehet, hiszen a tervek szerint decemberben szeretnének megállapodni egyhangúlag a tagállamok a következő hétéves költségvetésről – magyarázta.

Magyar Péter kérdésre válaszolva örömét fejezte ki, hogy sikerült az Európai Bizottsággal politikai megállapodást kötni hatezer milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Folyamatban vannak a szükséges jogszabálymódosítások, és megvan az elegendő képviselője a kormánypártoknak, hogy azokat el tudják fogadni. A jelenlegi ellenzék próbálja megakadályozni, hogy ez a hatezer milliárd forint hazajöjjön és a magyar egészségügyre, közlekedésre, vállalkozásfejlesztésre vagy éppen mezőgazdaságra lehessen fordítani, de nem fog nekik sikerülni – fogalmazott.

Magyar Péter szerint történelmi áttörést sikerült elérni Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, kulturális, politikai és oktatási jogait illetően. Ez teszi azt lehetővé, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna csatlakozása kapcsán – mondta, hozzátéve, hogy Magyarországnak fenntartásai vannak azzal, hogy az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi megnyitásáról is beszéljünk. A kormányfő tájékoztatása szerint a tagállamok között is széttartóak az álláspontok.

Magyarország kiáll az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett, nem lehet kétfajta csatlakozási eljárás, nem teheti meg ezt az EU a nyugat-balkáni országokkal, akik már évek óta, hosszú évek óta dolgoznak a fejezetek teljesítésén – hangsúlyozta a kormányfő

Ahol eredmények vannak, ott azokat el kell ismerni, és az unió és a nyugat-balkáni országok érdeke is, hogy minél gyorsabban tagjai legyenek az Európai Uniónak. Jelenleg azoknak a tagjelölteknek kell pozitív jelzést küldeni, akik már rengeteg munkát beletettek – jelezte a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint nem lesz unalmas az Európai Tanács ülése, azt mondták neki „a régi motorosok”, Donald Tusk, Robert Fico, és a francia elnök, hogy „résen kell lenni és figyelni kell, és nem érdemes kimenni kávézni, mert nagy dolgok történhetnek”. Ezért azt ígérte, bármilyen hosszú lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.

A napi egymillió eurós határvédelmi és menekültügyi bírságról szólva a miniszterelnök elmondta: tárgyalnak a lengyelekkel és a finnekkel, az Európai Bizottsággal, de az Európai Parlamenttel is, hogy megtalálják a megoldást. Amikor ez a bírósági ítélet keletkezett, teljesen más jogszabály, uniós jogszabályi környezet, és még inkább más hangulat volt Európában – tette hozzá.

Péntek reggel lesz az illegális migráció elleni határozottabb fellépést szorgalmazó tagállamok egyeztetése, és a miniszterelnök azt látja, hogy „nagyon más a hangulat, és a hozzáállás, mint korábban volt”.

Van egy bírósági ítélet, és van egy magyar jogszabály, aminek egyébként az érvényessége nemsokára lejár. Azon kell dolgozni, hogy egy olyan megoldást találjunk, amivel ugyanazt érjük el eredményként, mint ami az előző kormányokat elérve eredményként, de közben ne kelljen fizetni ezt az egymillió eurót - emelte ki.

Arról is beszélt: nem fogják engedni, hogy Magyarországra illegális migránsok jöjjenek, és szigorítani fogják a legális bevándorlók vagy munkavállalók behozatalát is, ahogy ezt már részben megtették.

A Szőlő utcai ügyben feltett kérdésre válaszolva a kormányfő azt kérte: „ne használjanak pénzért más embereket, Pócs Jánostól is ezt kérem”.

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Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.
 

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