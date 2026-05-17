2026. május 17. vasárnap Paszkál
2020. március 13-án Katmanduban készített kép Kami Rita nepáli serpa hegymászóról. Az 52 éves Kami Rita 2022. május 7-én huszonhatodszor mászta meg a világ legmagasabb hegyének, a Csomolungmának, azaz a Mount Everestnek a 8848 méteres csúcsát, megdöntve ezzel a korábbi, 2021 májusi világrekordját.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Világrekord: többször járt a Csomolungmán, mint sok ember boltban

Infostart / MTI

Harminckettedik alkalommal jutott fel vasárnap a Mount Everest (Csomolungma) csúcsára Kami Rita Sherpa nepáli magashegyi vezető, tovább javítva saját világrekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában.

Az 56 éves hegyivezető serpa helyi idő szerint 10 óra 12 perckor érte el a 8848,86 méter magas csúcsot egy nemzetközi expedíció vezetőjeként. Kami Rita először 1994-ben mászta meg a Mount Everestet, és azóta szinte minden évben eljutott a csúcsra, egyes években két alkalommal is.

A hegymászó a Himalája térségében fekvő Thame faluban született, ugyanott, ahonnan Tendzing Norgaj is származott. Norgaj az új-zélandi Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként jutott fel a Mount Everestre.

A női rekordot is tovább javította egy másik legendás hegymászó, Lhakpa Sherpa, aki vasárnap tizenegyedik alkalommal érte el a csúcsot.

Az 52 éves hegymászónő – akit gyakran a „hegyek királynőjeként” emlegetnek – először 2000-ben jutott fel a Mount Everestre.

A nepáli hatóságok közlése szerint az idei tavaszi mászószezonra rekordszámú, 492 mászóengedélyt adtak ki külföldi hegymászóknak. A szezonban eddig már több mint száz sikeres csúcstámadást regisztráltak, egyedül vasárnap mintegy hetvenen hódították meg a csúcsot.

Az expedíciós társaságok szerint a forgalom növekedéséhez hozzájárult, hogy a kínai hatóságok korlátozásokat vezettek be a tibeti oldalon, miközben a kedvezőtlen időjárási és jégviszonyok leszűkítették a biztonságos mászóidőszakot.

A serpák, a Nepál himalájai régiójában élő népcsoport tagjai kulcsszerepet töltenek be a kereskedelmi hegymászó expedíciókban magashegyi vezetőként és teherhordóként. A hegymászó-turizmus továbbra is jelentős bevételi forrást jelent Nepál számára. Az ország nemrég 11 ezerről 15 ezer dollárra emelte a Mount Everest megmászásához szükséges engedély díját a külföldi mászók számára.

(Nyitóképünk egy 2020-ban készült fotó a világrekorder Kami Rita serpáról)

mount everest

nepál

himalája

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk
Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobaárak a május 30-i budapesti BL-döntő idejére: éjszakánként 3 és fél millióért, sőt csaknem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője szerint az árak megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, és egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére.

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Az Egyesült Államok hagyta lejárni az orosz olajszállítmányokra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet, ami újabb feszültséget hozhat az amúgy is szűkös globális olajpiacon. Közben Zelenszkij szerint Franciaország is részt venne egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi együttműködésben, amelybe Kijev több nemzetközi partnerét is bevonná. A fronton eközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint a Nyugati Harccsoport mintegy 350 kilométeres szakaszon folytat támadó műveleteket, miközben több településnél is harcok zajlanak. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás

Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026-os év 20. hetében.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo an international emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

