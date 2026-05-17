Világrekord: többször járt a Csomolungmán, mint sok ember boltban

Az 56 éves hegyivezető serpa helyi idő szerint 10 óra 12 perckor érte el a 8848,86 méter magas csúcsot egy nemzetközi expedíció vezetőjeként. Kami Rita először 1994-ben mászta meg a Mount Everestet, és azóta szinte minden évben eljutott a csúcsra, egyes években két alkalommal is.

A hegymászó a Himalája térségében fekvő Thame faluban született, ugyanott, ahonnan Tendzing Norgaj is származott. Norgaj az új-zélandi Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként jutott fel a Mount Everestre.

A női rekordot is tovább javította egy másik legendás hegymászó, Lhakpa Sherpa, aki vasárnap tizenegyedik alkalommal érte el a csúcsot.

Az 52 éves hegymászónő – akit gyakran a „hegyek királynőjeként” emlegetnek – először 2000-ben jutott fel a Mount Everestre.

A nepáli hatóságok közlése szerint az idei tavaszi mászószezonra rekordszámú, 492 mászóengedélyt adtak ki külföldi hegymászóknak. A szezonban eddig már több mint száz sikeres csúcstámadást regisztráltak, egyedül vasárnap mintegy hetvenen hódították meg a csúcsot.

Az expedíciós társaságok szerint a forgalom növekedéséhez hozzájárult, hogy a kínai hatóságok korlátozásokat vezettek be a tibeti oldalon, miközben a kedvezőtlen időjárási és jégviszonyok leszűkítették a biztonságos mászóidőszakot.

A serpák, a Nepál himalájai régiójában élő népcsoport tagjai kulcsszerepet töltenek be a kereskedelmi hegymászó expedíciókban magashegyi vezetőként és teherhordóként. A hegymászó-turizmus továbbra is jelentős bevételi forrást jelent Nepál számára. Az ország nemrég 11 ezerről 15 ezer dollárra emelte a Mount Everest megmászásához szükséges engedély díját a külföldi mászók számára.

(Nyitóképünk egy 2020-ban készült fotó a világrekorder Kami Rita serpáról)