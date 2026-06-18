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Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

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ELŐZMÉNYEK

Magyarország belügyminisztere személyi változásokról döntött a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) vezetésében.

Pósfai Gábor belügyminiszter 2026. június 18-ai hatállyal visszavonta Dr. Tomin Szilvia r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését, egyben 2026. június 19-ei hatállyal vezényelte és kinevezte Dr. Ródler Norbert r. ezredest a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatói beosztásába.

A tárcavezető 2026. június 18-ai hatállyal visszavonta Jeney Áron r. dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójának vezetői kinevezését, egyben 2026. június 19-ei hatállyal a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatói beosztásába Schőn Péter Ernő r. ezredest nevezte ki – olvasható a Belügyminisztérium közleményében.

A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ (TEK) – közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő.

A Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda; mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta:

  • az új TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok,
  • a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést,
  • a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul,
  • jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is megszűnik.
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Kezdőlap    Belföld    Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

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