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Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozóját követõ sajtóértekezleten Brüsszelben 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Izrael rácsapta az ajtót az EU külügyi vezetőjére a „vérvádja” miatt

Infostart / MTI

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy megszakít minden kapcsolatot Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel.

Szaár azért döntött a kapcsolatok megszakítása mellett, mert olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Kallas zárt körű mexikói megbeszéléseken

Izraelt az egykori dél-afrikai, rasszista és szegregációs apartheid-rendszerhez hasonlította.

Kallas a csaknem egy hete nyilvánosságra került értesüléseket azóta sem cáfolta.

„Kaja Kallas asszony, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője már hosszú ideje megszállottan és kirívó tisztességtelenséggel lép fel Izrael Állam ellen” – írta Szaár a Facebookon.

„Köszönöm annak a sok európai választott tisztségviselőnek, akik elhatárolódtak ezektől a súlyos kijelentésektől és elítélték őket” – folytatta az izraeli külügyminiszter.

„Kallas asszony azonban mindeddig sem cáfolatot, sem reakciót, sem bármiféle magyarázatot nem adott az ügyben. Ezért Izrael Állam külügyminisztereként nincs más választásom, mint megszakítani minden kapcsolatot vele mindaddig, amíg vissza nem vonja ezt a vérvádat, amelyet az egyetlen zsidó állammal, egyben a Közel-Kelet egyetlen demokráciájával szemben fogalmazott meg” – tette hozzá.

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